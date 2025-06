Rodrigo Chaves alega que uno de sus diputados tiene un ‘tema personal’ con un funcionario de la DIS

En la conferencia de este miércoles, le preguntaron al presidente Rodrigo Chaves cuál es su posición sobre la denuncia del diputado de gobierno, Manuel Morales, quien sostiene que la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) persigue a una allegada, al grado de que le colocaron un dispositivo GPS en el carro.

“Eso no tiene nada que ver con política, son temas personales entre el diputado, hasta donde yo sé, Morales y un exfuncionario o funcionario de la DIS. Ahí hay un tema entre ellos dos y una tercera persona que, al ser temas absolutamente privados, del ámbito íntimo, yo no me voy a referir”, mencionó el mandatario.

El presidente incluso recurrió a una expresión popular para minimizar la disputa: “Don Manuel y don Hans Sequeira (asesor y exdirector de la DIS) tienen un tema personal entre ellos. Como diría mi tata, dos gallos picándose la cresta”.

El pasado 12 de junio, el diputado Morales confirmó que, en el vehículo de una persona allegada a él, se halló un rastreador GPS, supuestamente utilizado por las tácticas de seguimiento de la DIS.

El legislador aseguró a este diario que él denunció el presunto acoso de parte de un agente de la DIS, cuya identidad específica no reveló. La denuncia se presentó ante la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, y no fue elevada a autoridades judiciales.

El 4 de junio, Morales encaró al asesor Hans Sequeira, durante una comparecencia legislativa, preguntándole si la policía de Casa Presidencial sigue a diputados o sus allegados.

A principios de junio, el diputado de gobierno Manuel Morales aseguró que se debe tener cuidado con quiénes puedan pertenecer a la DIS. Lo dijo luego de encargar a Hans Sequeira, exdirector de la DIS. Foto: (Aarón Sequeira/Captura de pantalla/Aarón Sequeira/Captura de pantalla)

El diputado agregó que presentó la denuncia desde el año pasado. De acuerdo con sus declaraciones, en la queja, se explica que en el pasado hubo un vínculo entre la persona presuntamente acosada y el agente.

Aunque en ese momento el funcionario no ocupaba un cargo jerárquico, sí pertenecía –y aún pertenece– a la DIS, según dijo Morales.

Estas son las fotos del rastreador GPS hallado en el vehículo de una persona allegada a Manuel Morales y que el diputado de gobierno asegura que pertenece a la DIS. (Cortesía/Cortesía)

Investigación sobre presuntos seguimientos

El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Francisco Nicolás, presentó una moción para abrir una investigación sobre presuntos seguimientos a diputados y sus allegados, así como el presunto uso indebido de los recursos de la DIS para fines políticos.

De acuerdo con una noticia publicada por La Nación, la propuesta es abrir un expediente no solo de la DIS, sino también de la Unidad Especial de Intervención (UEI).

La propuesta se discutiría este jueves 19 de junio en la sesión de la Comisión de Gasto Público.