Rodrigo Arias y presidenta de Hacendarios piden a Gobierno más presupuesto en seguridad y educación

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, y la de la Comisión de Hacendarios, la liberacionista Paulina Ramírez, hicieron un llamado al Ministerio de Hacienda para que el Presupuesto Nacional 2026 refleje una mayor inversión en gasto social, particularmente en educación, seguridad y salud.

El llamado lo hicieron durante la presentación del proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico 2026, presentado este lunes en el vestíbulo del plenario del Congreso, por el ministro de Hacienda, Rudolf Lücke.

LEA MÁS: Gobierno presenta Presupuesto 2026 por ¢12,8 billones

El presupuesto presentado, por ¢12,8 billones, debe tramitarse en la Comisión de Hacendarios entre setiembre y octubre, y se debe discutir en el plenario legislativo a partir del 1.º de noviembre.

A más tardar, debe votarse en segundo debate el 29 de noviembre.

“Espero que este presupuesto refleje la necesidad de inversión social, en educación, salud y que se logre mantener el equilibrio en las cuentas fiscales, porque eso es básico para la economía nacional”, dijo Arias, en un breve mensaje.

La presentación se redujo este año y se realizó en el lobby del plenario, porque los diputados se encuentran sesionando por la vía rápida del proyecto sobre jornadas laborales de 12 horas.

Por su parte, la liberacionista Paulina Ramírez criticó que, durante los tres años anteriores, el plan de gastos ha sido desbalanceado entre lo fiscal y las prioridades sociales del país, precisamente en educación, seguridad y salud.

“Esperamos que se incluyan bastantes recursos en estos aspectos, máxime cuando lamentamos muchísimas vidas y todos exigimos mayor seguridad. Esperamos que en el Presupuesto esté ese balance y equilibrio para las necesidades del país”, dijo Ramírez.

Noticia en desarrollo