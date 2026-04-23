Rodrigo Arias toma una decisión sobre el proceso para sancionar a Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual

Presidencia legislativa ordenó entregarles a los diputados, este miércoles, copia de los tres informes de la comisión que investigó a Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, tomó este miércoles una decisión sobre el proceso para sancionar al jefe del Partido Nueva República (PNR), Fabricio Alvarado, por presunto abuso sexual.

Al final de una polémica sesión, donde se intentó sin éxito la elección de magistraturas suplentes de la Sala Constitucional, Arias ordenó entregarles a todos los legisladores un sobre con los tres informes de la comisión que investigó la denuncia contra Alvarado.

El jerarca del Congreso indicó que el lunes llegaron los informes y comentó que el expediente entrará en el orden del día del plenario este jueves.

Presidencia legislativa ordenó entregarles a los diputados, este miércoles, copia de los tres informes de la comisión que investigó a Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual. (Aarón Sequeira/La Nación)

Debido a eso, Arias explicó a los diputados que estudiará el Reglamento contra el hostigamiento sexual en la Asamblea Legislativa para diputados y diputadas, para definir cuál es el siguiente paso que debe tomar, para evitar que la denuncia presentada contra Alvarado quede en impunidad.

Específicamente, el presidente legislativo dijo que estudiará lo establecido en el artículo 25 de ese reglamento, donde se especifica cómo debe el plenario proceder con los informes de ese tipo.

Dicho artículo establece que, una vez recibidos el informe o informes de un proceso por hostigamiento sexual, “la presidencia de la Asamblea Legislativa deberá determinar, en la sesión siguiente, la fecha cuando será conocido por el plenario”.

Así se lo señalaron varios diputados este miércoles, en el plenario, entre ellos la independiente Kattia Cambronero, Luz Mary Alpízar, de Progreso Social Democrático (PPSD); Rocío Alfaro y Ariel Robles, jefa y subjefe del Frente Amplio (FA).

A los actuales diputados solamente les quedan cinco sesiones antes de que termine su periodo: una de ellas este jueves por la tarde, así como las sesiones de lunes y martes, por la mañana y por la tarde.

El Reglamento contra el hostigamiento sexual en la Asamblea establece que el informe o los informes deben votarse en la misma sesión en la que inicie su discusión, es decir, que ese asunto solo se puede ver en una sola jornada.

La sesión en que se discuta la eventual sanción a Fabricio Alvarado podría ser secreta, de manera excepcional, pero solo si así lo determinan mediante votación 38 diputados, es decir, una mayoría calificada.

El viernes pasado, la comisión especial que investigó a denuncia contra el diputado evangélico emitió tres informes, dos de los cuales recomendaron dictar una sanción ética contra el legislador, por el presunto hostigamiento sexual en perjuicio de la exdiputada y asesora legislativa Marulin Azofeifa.

Los informes que recomiendan emitir la sanción ética contra Fabricio Alvarado por conductas de hostigamiento sexual son el de Alejandro Pacheco, diputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC) que presidió el órgano y el de la independiente Johana Obando.

En el caso del informe de Olga Morera, diputada leal a Alvarado, rechaza cualquier sanción hacia su jefe, y más bien recomienda que, por existir una denuncia penal presentada por Azofeifa, no pueden darse ninguna sanción en la Asamblea Legislativa.