Política

Rodrigo Arias toma una decisión sobre el proceso para sancionar a Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual

Presidente legislativo dijo al plenario que llegaron los tres informes de la comisión investigadora

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Por Aarón Sequeira
Presidencia legislativa ordenó entregarles a los diputados, este miércoles, copia de los tres informes de la comisión que investigó a Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual.
Presidencia legislativa ordenó entregarles a los diputados, este miércoles, copia de los tres informes de la comisión que investigó a Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual. (Aarón Sequeira/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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