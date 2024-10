Rodrigo Arias recibirá a Nayib Bukele

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, recibirá al mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, en su oficina el lunes 11 de noviembre, a las 5 p. m. A la cita también asistirán los diputados Carlos Felipe García, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Olga Morera, del Partido Nueva República (PNR), como miembros del Directorio.

Por otra parte, la Presidencia legislativa también cursó invitación a las seis jefaturas de las fracciones políticas. El vocero del Frente Amplio (FA), Antonio Ortega, aseguró que ellos no asistirán y tampoco están de acuerdo en que se reciba a Bukele “en el Congreso de un país democrático como Costa Rica”.

Mientras tanto, la vocera del oficialista Partido Progreso Social Democrático, Pilar Cisneros, confirmó que ella sí estará en la reunión con Bukele.

El vocero del Partido Liberal Progresista (PLP), Luis Diego Vargas, aseguró que él manifestó desacuerdo en que Bukele sea recibido en el plenario de la Asamblea Legislativa y aseguró que aún debe consultar a su fracción cuál es su criterio respecto a la invitación que les hizo Rodrigo Arias para acudir a la cita con Bukele en la oficina de la Presidencia del Congreso.

En cambio, la jefa de la fracción del PUSC, María Marta Carballo, indicó que ella, a título personal, no tiene ningún problema en asistir a la reunión que organiza Rodrigo Arias para recibir a Bukele.

Pese a ser consultados al respecto, ni el jefe de Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, ni el de Nueva República, José Pablo Sibaja, respondieron si acudirán a la cita con Bukele.

En cambio, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia rechazaron recibir al mandatario salvadoreño, debido a los ataques que realizó contra la independencia del Poder Judicial en ese país centroamericano, lo cual choca con los valores del sistema democrático costarricense.

En los pasillos de la Corte también se comentó que la figura de Bukele no es compatible con los principios que defiende el Poder Judicial costarricense.

En mayo del 2021, durante su primer gobierno, Bukele realizó lo que denominó una “limpieza de casa” al destituir, con el apoyo del Congreso con mayoría oficialista, a un grupo de magistrados de la Corte Suprema y al fiscal general. Esa situación encendió las alarmas sobre intentos de concentración de poder.

En ese momento, el mandatario logró destituir a los cinco miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema para nombrar a sus reemplazantes, cuyos nombres ya estaban listos.

Chaves invitó a Bukele a cena de Estado

Este miércoles, durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Rodrigo Chaves mencionó que él invitó a Bukele a una cena de Estado y añadió que le va a dar “las atenciones que corresponden”.

“Existe un debate que no es menor, de si el fin justifica los medios, la realidad de las cosas es que El Salvador pasó de ser un lugar de una violencia tremenda, a ser una de las sociedades más seguras del mundo. Ese es un hecho.

“Me imagino que doña Gloria Navas no va a querer sentarse con el señor Bukele, porque contradice todo lo que ella, Rodrigo Arias y Patricia Solano (magistrada presidenta de la Sala de Casación Penal) piensan de ‘abrazos a los que dan balazos’. Pero eso es un debate en el que yo no me voy a meter. Aquí viene el presidente electo democráticamente dos veces en un país vecino, y nosotros en el Poder Ejecutivo lo recibimos con los honores que merece”, argumentó Chaves.

*Colaboró con esta información el periodista Róger Bolaños.