Ricardo Sancho responde a Álvaro Ramos: ‘El PLN no acepta dictadores ni concentración de poder, ni afuera ni adentro’

Ricardo Sancho, presidente del PLN, afirmó que la agrupación dejó atrás la época de los “caudillos” y defendió las nuevas reglas internas para la elección de sus autoridades, tras intentos de Álvaro Ramos por designar a la próxima cúpula verdiblanca.

Ricardo Sancho, presidente del Partido Liberación Nacional (PLN), reaccionó con dureza a las gestiones del excandidato presidencial Álvaro Ramos para impedir su eventual reelección al frente de la agrupación verdiblanca.

El líder partidario expresó su “repudio” a los llamados de Ramos, quien pidió respaldo a la fracción del PLN para evitar la continuidad de Sancho y de Miguel Guillén, actual secretario general del partido, según dio a conocer este miércoles La Nación.

“Repudio estas actuaciones de don Álvaro Ramos Chaves, quien continúa creyendo que el partido es basura y que la militancia honrada y abnegada no cuenta”, externó Sancho a este diario.

El jerarca liberacionista llamó al excandidato a una “reflexión serena” y sostuvo que el PLN es una comunidad democrática que “no acepta dictadores ni concentración de poder, ni afuera ni adentro”.

En su criterio, Álvaro Ramos debe respetar las reglas internas de la agrupación y utilizar para ello “sabiduría e inteligencia”.

Ricardo Sancho consideró prematuro que el partido entre en disputas internas por la conducción de la agrupación y subrayó que el PLN del 2026 “no tiene dueño”. Igulamente, marcó distancia con prácticas similares del pasado. “Hubo caudillo y liderazgos muy fuertes, pero eso es cosa del pasado”, afirmó.

También defendió el carácter democrático de Liberación Nacional y enumeró mecanismos como las asambleas distritales, la convención abierta, la paridad horizontal y las consultas territoriales obligatorias aprobadas recientemente, como parte de los niveles existentes, a lo interno, para la toma de decisiones.

Si bien Sancho asegura que había descartado continuar ocupando un cargo en el Comité Ejecutivo Superior Nacional del PLN, tras conocer la oposición de Ramos a su continuidad, el pasado 22 de agosto dijo que evaluaría proponer nuevamente su nombre para la elección de octubre.

Sancho: No entendemos su actitud

El presidente liberacionista también cuestionó la postura actual de Ramos, en vista del respaldo que desde la cúpula del partido se le brindó durante el pasado proceso electoral.

“A don Álvaro se le apoyó en todos los extremos”, aseguró. Dijo que el PLN puso a disposición del excandidato su estructura territorial y sectorial, además de garantizarle financiamiento y permitirle escoger a las personas que considerara convenientes para dirigir su campaña.

Según el jerarca del PLN, la dirigencia partidaria “no le estorbó en absolutamente nada”. “No entendemos su actitud”, agregó.

Sancho insistió en Liberación Nacional debe concentrarse en sus desafíos internos y en la situación del país, en lugar de profundizar las diferencias entre sus dirigentes.

“Solo unidos podemos enfrentar el deterioro democrático”, manifestó.

Finalmente, llamó a Ramos y al resto de los liberacionistas a “ponerle atención a lo que pasa en el país y a dejar que los órganos democráticos tomen sus decisiones”.