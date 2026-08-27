Política

Ricardo Sancho responde a Álvaro Ramos: ‘El PLN no acepta dictadores ni concentración de poder, ni afuera ni adentro’

El presidente verdiblanco aseguró que el PLN ‘no tiene dueño’, rechazó las disputas por la conducción partidaria y llamó a Ramos a respetar las reglas democráticas

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Por Lucía Astorga

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Ricardo Sancho, presidente del PLN, afirmó que la agrupación sostuvo dejó atrás la época de los “caudillos” y defendió las nuevas reglas internas para la elección de sus autoridades, tras intentos de Álvaro Ramos por designar la próxima cúpula verdiblanca.
Ricardo Sancho, presidente del PLN, afirmó que la agrupación dejó atrás la época de los “caudillos” y defendió las nuevas reglas internas para la elección de sus autoridades, tras intentos de Álvaro Ramos por designar a la próxima cúpula verdiblanca. (Diseño Canva/La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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