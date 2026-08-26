Política

Álvaro Ramos pide a fracción evitar que renovación de cúpula del PLN repita resultado que llevó al Congreso a tres diputados ajenos a su línea

Excandidato presidencial pidió a los diputados respaldar su posición contra la continuidad de Ricardo Sancho y Miguel Guillén, en la presidencia y secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional verdiblanco

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Por Lucía Astorga y Aarón Sequeira

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Álvaro Ramos pidió a la fracción respaldar su posición en contra de la reelección de Ricardo Sancho y Miguel Guillén, para la presidencia y secretaria general del PLN.
Álvaro Ramos pidió a la fracción respaldar su posición en contra de la reelección de Ricardo Sancho y Miguel Guillén, para la presidencia y secretaria general del PLN. (Diseño Canva/La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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