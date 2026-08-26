Álvaro Ramos pide a fracción evitar que renovación de cúpula del PLN repita resultado que llevó al Congreso a tres diputados ajenos a su línea

Álvaro Ramos pidió a la fracción respaldar su posición en contra de la reelección de Ricardo Sancho y Miguel Guillén, para la presidencia y secretaria general del PLN.

Álvaro Ramos se reunió el lunes con la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) y pidió a los legisladores respaldar su oposición a la reelección de Ricardo Sancho y Miguel Guillén como presidente y secretario general de la agrupación, respectivamente.

Además, pidió evitar que se repita lo ocurrido en la elección de candidaturas a diputados, cuando tres de los actuales legisladores resultaron electos pese a no ser de su línea política.

Según indicaron diversas fuentes a La Nación, durante la reunión Ramos manifestó a los diputados su preocupación porque, durante el proceso de renovación de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, se repitiera una situación ocurrida en la precampaña electoral, cuando se definieron las candidaturas a diputados del PLN.

En ese proceso, tres de los actuales legisladores liberacionistas no formaban parte del grupo político que respaldaba Ramos: Salvador Padilla, representante de Cartago; y Eder Hernández y Karen Alfaro, ambos de Alajuela.

Ramos hizo referencia directa a esos tres diputados y cuestionó la actuación de los delegados que participaron en la elección de las candidaturas, al considerar que estos respaldaron a esos legisladores en lugar de las personas que contaban con el apoyo de su grupo.

Incluso, según las fuentes consultadas, el excandidato presidencial puso en duda la “transparencia” de los delegados que eligieron esas candidaturas.

Hernández: ‘Quiere tener incidencia en la elección’

El diputado Eder Hernández confirmó a La Nación la referencia hecha de los tres legisladores, durante la reunión entre Ramos y la bancada liberacionista, pero justificó las manifestaciones del excandidato presidencial.

“Él dijo que por dicha estábamos los tres, que ahora lo entiende, pero que no quisiera revivir aquel momento donde la Asamblea Nacional nos asignó a nosotros y no a los candidatos que eran de su preferencia”, expresó Hernández, quien también ocupa la subsecretaría en el Comité Ejecutivo Nacional verdiblanco.

El legislador alajuelense aseguró que, pese a ese episodio, la fracción “está unida” y consideró “válido” que Ramos hiciera referencia al proceso de elección de candidaturas de la pasada campaña electoral. Sin embargo, recordó que la decisión sobre quiénes ocuparán los puestos del Comité Ejecutivo Nacional corresponde, en última instancia, a la Asamblea Nacional del PLN.

“Él lo que quiere es tener un poco de incidencia en la elección del Comité”, agregó.

Hernández calificó como “normal en un partido como este” que una figura política como Ramos intente influir en la elección de los integrantes de la dirigencia. El diputado también aseguró que mantiene una “estrecha relación” con el excandidato presidencial.

Alfaro: ‘PLN es un partido democrático’

Por su parte, la diputada Karen Alfaro también restó importancia al señalamiento de Ramos y aseguró que no lo interpretó como un cuestionamiento al proceso mediante el cual ella y sus compañeros fueron electos.

“Yo entendí ese comentario en el marco de una conversación más amplia sobre la interna del partido, no como un cuestionamiento a mi elección ni a la de mis compañeros. No tengo ningún elemento que me haga dudar de la transparencia del proceso”.

Alfaro afirmó que, desde que asumió su curul, ha trabajado de manera conjunta con la fracción y que su prioridad han sido los intereses del país. “Respeto el proceso en el que fui electa y asumo esa responsabilidad con seriedad”, añadió.

La legisladora también aseguró que “Liberación Nacional es un partido democrático, y la democracia debe ser uno de sus pilares fundamentales”.

La Nación consultó al diputado Salvador Padilla, quien declinó referirse al tema. También se solicitó la posición del excandidato presidencial Álvaro Ramos, pero al cierre de esta nota no se había recibido respuesta.

Ramos apuesta a definir integración del Comité Ejecutivo

Si bien no ocupa cargo formal en la estructura del partido, Ramos confirmó, durante la Asamblea Nacional verdiblanca del pasado 22 de agosto, su intención de incidir en la conformación de la cúpula del PLN. “Yo ya tengo un par de nombres, pero ellos están trabajando muy fuertemente en obtener el respaldo”, indicó ante consultas de los medios de comunicación.

Su interés, sin embargo, no se limita a definir quiénes ocuparán la presidencia y la secretaría general. Ramos pretende participar en la definición de los siete integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, lo que podría implicar respaldar la continuidad de algunos de sus actuales miembros o promover el relevo de otros.

“Todavía estamos terminando de construir a los siete del Comité. Yo ya tengo muy decididos dos, pero hay que terminar de ensamblar los siete”, precisó.

El excandidato presidencial señaló que no dará a conocer los nombres hasta contar con la nómina completa, pues su intención es presentar una propuesta como equipo y no destacar candidaturas individuales.

“Aquí lo más importante no es enfatizar individualidades, es enfatizar equipo, y es la misma lógica que apliqué con los diputados”, expresó.

El Comité Ejecutivo del PLN está integrado por Ricardo Sancho, presidente; Miguel Guillén Salazar, secretario general; Ana Lucía Delgado, vicepresidenta; Annie Saborío, tesorera; Eder Hernández, subsecretario; Dante Kim, subtesorero; y Óscar Mario González, fiscal.