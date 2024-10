Regidores deben tener estudio financiero para aumentarse sus dietas, afirma Contraloría

Los regidores de las 84 municipalidades del país deben contar con un estudio de viabilidad financiera como requisito para aumentarse sus propias dietas. Así lo determinó la Contraloría General de la República (CGR) en un criterio emitido el pasado 16 de agosto, por solicitud de la Auditoría Interna del ayuntamiento de Nandayure.

El pronunciamiento añade más requisitos para el incremento de dietas, ya que el Código Municipal solo exige una condición. Según el artículo 30, los ediles están facultados para aumentarse sus dietas hasta un 20% al año, siempre que el presupuesto municipal haya aumentado en igual o mayor medida.

Sin embargo, el pasado 23 de julio, el auditor municipal de Nandayure, Jorge Pérez, consultó a la Contraloría si el ayuntamiento podía ajustar el valor de las dietas que se pagan a los regidores mediante un estudio técnico financiero. El funcionario justificó que las remuneraciones no han aumentado su valor en un largo periodo.

El órgano contralor respondió que no existe ninguna alternativa al artículo 30 para ajustar las dietas de los regidores. Para la CGR, no es permitido habilitar formas novedosas que no están contenidas en el ordenamiento jurídico.

No obstante, la Contraloría amplió su criterio y aclaró que las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público establecen una serie de requisitos adicionales para la aprobación del aumento de dietas.

Dicho documento señala que toda creación de plazas, ajustes salariales o incremento de dietas requiere que se adjunte una justificación del movimiento y un estudio de viabilidad financiera que compruebe que la municipalidad puede asumir ese compromiso sin afectar los servicios públicos.

“Además de aumentar el presupuesto, para que un ajuste de la dieta sea posible, debe haber una decisión acordada por el Concejo Municipal; se debe tomar una decisión analítica, concienzuda y oportuna, sustentada en estudios técnicos, serios y responsables, que le permitan al Concejo determinar la existencia de las condiciones pertinentes”, expresó la CGR.

Los regidores y síndicos ganan por dietas; es decir, un pago por asistir a cada sesión del Concejo Municipal. Los montos varían entre ¢10.000 y ¢300.000 dependiendo del cantón.

En la actualidad, hay un proyecto de ley en la corriente legislativa que propone cambiar el método de cálculo de las dietas de los regidores y síndicos. Esta propuesta fue planteada por el diputado socialcristiano Horacio Alvarado, exalcalde de Belén. Sin embargo, no avanza desde que ingresó a la Comisión de Asuntos Municipales, el pasado mes de febrero.

El método de cálculo de las dietas de los regidores no se modifica desde 1998.

Los regidores del Concejo Municipal de San José ganan ¢206.000 por cada sesión a la que asisten, para un total aproximado de ¢1.235.000 al mes. Sin embargo, para el 2025 aprobaron subir 7% sus dietas y pasarán a ganar ¢220.000 por sesión. Foto: (Mayela López)

Finalmente, en su pronunciamiento, la Contraloría llamó la atención a la Municipalidad de Nandayure ya que, antes de pensar en el incremento del pago de dietas, primero debe garantizar que sus presupuestos ordinarios cumplan con los requisitos establecidos por la ley.

“Los últimos presupuestos ordinarios presentados para la aprobación del órgano contralor no han superado el bloque de legalidad y los requisitos establecidos para su aprobación. Así, dado el riesgo de liquidez que presenta el gobierno local, este sería el primer obstáculo a superar y punto de partida para cualquier variación que se pretenda”, advirtió la CGR.

El ente fiscalizador improbó los presupuestos ordinarios del ayuntamiento de Nandayure para el 2021, el 2022 y el 2023; en el 2024, el plan de gastos fue archivado sin trámite.

