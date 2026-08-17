Política

Recortes presupuestarios reducen capacidad de investigar estructuras criminales, asegura OIJ en carta a diputado del Frente Amplio

Reducción disminuye el margen institucional para atender incrementos de servicios, reajuste de precios o necesidades imprevistas, dicen subdirector y subjefa de administración

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Por Aarón Sequeira
Allanamiento en La Carpio
Jerarcas del OIJ señalaron que la reducción presupuestaria tendría efectos en la capacidad de la policía judicial para investigar organizaciones criminales. (Rafael Pacheco /La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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