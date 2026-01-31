Política

¿Quiere llevar a sus hijos a votar?: consulte lugares y horario de las elecciones infantiles y juveniles este fin de semana

Elecciones infantiles 2026 se realizarán este sábado y domingo en centros comerciales y espacios educativos del país, con votaciones y actividades cívicas para menores

Por Silvia Ureña Corrales y Keyna Calderon
Votaciones infantiles en el Museo de los NIños 2026
Las elecciones infantiles 2026 permitirán que menores de 2 a 17 años vivan una experiencia democrática en distintos puntos del país este 1.° de febrero. (Cortesía/Cortesía)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

