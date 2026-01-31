¿Quiere llevar a sus hijos a votar?: consulte lugares y horario de las elecciones infantiles y juveniles este fin de semana

Las elecciones infantiles 2026 permitirán que menores de 2 a 17 años vivan una experiencia democrática en distintos puntos del país este 1.° de febrero.

Las Elecciones Infantiles y Juveniles 2026 se realizarán este sábado 31 de enero y domingo 1.° de febrero en distintos puntos del país, incluidos centros comerciales y espacios educativos, con el objetivo de acercar a niñas, niños y adolescentes al ejercicio democrático mediante actividades lúdicas y formativas.

La jornada se desarrollará de forma paralela al proceso electoral nacional y permitirá que menores de entre 2 y 17 años participen en simulaciones de votación, diseñadas para reproducir las condiciones de un proceso electoral real, adaptado a su edad.

Familias llevaron a sus hijos a votar en elecciones infantiles este sábado. (Gollo/Gollo)

En Paseo Metrópoli, Cartago, la actividad se efectuará frente a la tienda Aliss, a partir de las 2 p. m., como un espacio familiar orientado al aprendizaje cívico por medio del juego. La iniciativa está dirigida a niñas, niños y jóvenes que asistan acompañados de un adulto responsable.

En Cartago también se habilitará un recinto electoral en la Escuela Vial Municipal, ubicada 75 metros al sur y 50 metros al este del Polideportivo. La votación se realizará de 8 a. m. a 4 p. m., para menores entre 6 y 12 años.

A escala nacional, la empresa Gollo llevará a cabo elecciones infantiles en sus 160 tiendas, este sábado 31 de enero, desde la apertura de los comercios y hasta las 4 p. m. La actividad está dirigida a menores de 4 a 17 años y no requiere inscripción previa.

Este ejercicio contará con el acompañamiento del Tribunal Supremo de Elecciones y del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, con el fin de garantizar un proceso ordenado y educativo. La votación se realizará de forma electrónica, mediante mamparas similares a las utilizadas en los comicios oficiales, para asegurar privacidad y facilidad de uso.

Los resultados de estas votaciones infantiles se darán a conocer el domingo 1.° de febrero, luego del primer corte oficial de las elecciones nacionales.

Otros espacios comerciales también se sumarán a la jornada. En Terramall, las actividades se desarrollarán de 12 m. d. a 3 p. m., en La Vereda, como una experiencia educativa basada en el respeto y la participación.

En Mall Plaza Paraíso, las elecciones infantiles organizadas por Radio La Fuente Musical se realizarán de 9 a. m. a 5 p. m., con actividades recreativas y culturales para toda la familia.

En San José, el Museo de los Niños celebrará la quinta edición de sus elecciones infantiles en el Castillo de los Sueños. La votación será gratuita y se efectuará de 9 a. m. a 4 p. m., con 15 mesas habilitadas y el apoyo del Tecnológico de Costa Rica.

Asimismo, el Colegio de Periodistas de Costa Rica realizará las Elecciones Infantiles y Juveniles Colper 2026, de 8:30 a. m. a 3 p. m., con actividades recreativas complementarias como pintacaritas e inflables. Para adolescentes mayores de 12 años se recomienda presentar la tarjeta de Identidad de Menores.

Elecciones infantiles y juveniles (Colper /Colper)

Estas iniciativas buscan fortalecer la educación cívica desde edades tempranas, promover la participación y familiarizar a la población infantil con los valores democráticos, en un entorno seguro y adaptado a sus capacidades.