Política

¿Qué partidos gastaron más en publicidad durante las elecciones 2026 y cómo se reflejó en las urnas? Vea las cifras

Seis agrupaciones políticas concentraron la mayor inversión en comunicación pagada

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Seguidores de varios partidos políticos se congregan en Momentum Pinares con motivo del debate presidencial de No Pasa Nada.
El gasto en publicidad durante la campaña electoral de 2026 no se reflejó necesariamente en la cantidad de votos obtenidos por los partidos políticos. (Jose Cordero/Jose Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Partidos PolíticosElecciones 2026Costo por votoInversión publicitaria
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.