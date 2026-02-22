¿Qué partidos gastaron más en publicidad durante las elecciones 2026 y cómo se reflejó en las urnas? Vea las cifras

El gasto en publicidad durante la campaña electoral de 2026 no se reflejó necesariamente en la cantidad de votos obtenidos por los partidos políticos.

En la pasada campaña electoral, los partidos políticos realizaron inversiones millonarias en publicidad para intentar llegar a la mayor cantidad de personas y captar su voto. El gasto en comunicación pagada alcanzó los $4.918.687 durante el periodo comprendido entre setiembre de 2025 y febrero de 2026, según datos del Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina y la empresa Kantar IBOPE Media.

De ese monto, seis agrupaciones concentraron los mayores gastos. No obstante, el informe es claro: para gran parte esas agrupaciones, destinar más recursos a pauta publicitaria no se tradujo en captar a más electores que votaran por su propuesta presidencial.

El partido con la mayor inversión en comunicación pagada fue Coalición Agenda Ciudadana (CAC), de la excandidata Claudia Dobles, que invirtió $1.107.844; sin embargo, obtuvo apenas 124.164 votos válidos en la elección, según el escrutinio oficial del 13 de febrero de 2026.

Una tendencia similar se observa en otras agrupaciones, como en el caso del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), del expostulante Juan Carlos Hidalgo, que con $531.049 alcanzó apenas 67.927 votos, y Nueva República, de Fabricio Alvarado, que destinó $490.570,19 pero solo obtuvo 56.156 votos.

Por su parte, el Partido Liberal Progresista (PLP), del exaspirante Eli Feinzaig, fue la sexta agrupación que más invirtió con un monto de $429.425, para obtener un total de 8.595 votos.

En contraste, los partidos con mayor eficacia en el uso de recursos fue el Partido Pueblo Soberano (PPSO), que con una inversión de $698.239 obtuvo 1.241.509 votos, resultado que llevó a Laura Fernández a la Presidencia. Así como el Partido Liberación Nacional (PLN), con el que compitió Álvaro Ramos, que con $479.625 alcanzó 858.528 votos. Los datos evidencian una mayor conversión del gasto en respaldo electoral para estas agrupaciones.

De los seis partidos, solo la Coalición Agenda Ciudadana, el Partido Pueblo Soberano, el PUSC y el PLN tendrán acceso a la deuda política. Nueva República y el PLP deberán sufragar los gastos realizados en campaña mediante bonos de deuda o donaciones recibidas.

Costo por voto

Según el informe, el monto de $4.918.688 invertido en publicidad por las cinco agrupaciones, se contrasta con los 2.544.879 sufragios válidos emitidos en la elección presidencial, lo que permite estimar un costo promedio nacional de $1,72 por voto en términos estrictamente de comunicación pagada.

Al analizar el costo por voto, las diferencias entre los partidos se vuelven más evidentes. El PLP registró el sufragio más caro, con $49,96 por cada voto obtenido.

Le sigue la Coalición Agenda Ciudadana, que, pese a ser la agrupación con mayor inversión absoluta, alcanzó un costo de $8,92 por sufragio. Luego aparecen Nueva República, con $8,74, y el PUSC, con $7,82, todos muy por encima del promedio nacional.

En el otro extremo, el Partido Pueblo Soberano (PPSO) y el Partido Liberación Nacional (PLN) registraron los votos más baratos, ambos con un costo de $0,56 por sufragio.