El futuro de las aspiraciones de la costarricense Rebeca Grynspan de dirigir Naciones Unidas (ONU) está atado a una negociación que va mucho más allá de los méritos de su candidatura.

Las tensiones geopolíticas y las diferencias entre las potencias con mayor peso en el organismo mantienen estancada la escogencia de quien sucederá a António Guterres, cuyo mandato termina el 31 de diciembre del 2026.

La falta de un acuerdo en el Consejo de Seguridad incluso hace prever que cuando Guterres finalice su periodo, no haya un sucesor designado a quien entregar la batuta. Esto abre la posibilidad de que la ONU inicie el 2027 sin un secretario general electo para asumir el cargo, una situación inédita, que pondría a prueba los mecanismos institucionales de la organización y obligaría a sus Estados miembros a buscar una salida.

“Angustia, confusión e interminables conjeturas”, así describió Somini Sengupta, periodista internacional de The New York Times que cubre el proceso de selección, el ambiente que se vive en Nueva York, sede de la ONU, mientras las potencias mundiales deliberan a puerta cerrada.

El proceso también se desarrolla en medio de presiones políticas sobre la candidatura costarricense y de cuestionamientos al rumbo de la política exterior del gobierno de Laura Fernández. La decisión de impedir el ingreso al país de Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, incorporó un nuevo elemento a ese escenario diplomático, aunque por ahora se desconoce el impacto que podría tener en el proceso.

Grynspan no se ha referido públicamente a la decisión de Costa Rica de negar el ingreso de Albanese, ni ha fijado posición sobre las críticas que generó la medida en el ámbito internacional.

El próximo lunes 30 de noviembre está previsto que se realice la décima ronda informal de sondeo en el Consejo de Seguridad. Este órgano es el que tiene a cargo recomendar a la Asamblea General a un candidato para el puesto.

Potencias tienen la última palabra

Grynspan se ha sostenido a la cabeza del proceso de elección, pero la posibilidad de veto de dos potencias mantienen su candidatura estancada. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

De acuerdo con Security Council Report, una organización independiente que da seguimiento y análisis al trabajo del Consejo de Seguridad, la votación informal prevista para el lunes volverá a utilizar papeletas de distintos colores para diferenciar los votos de los cinco miembros permanentes del órgano de los diez miembros no permanentes.

El contraste permite identificar si alguno de los cinco miembros permanentes —Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido— se opone a una candidatura, pues cualquiera de ellos puede vetar la recomendación del Consejo de Seguridad, independientemente del respaldo que obtenga de los otros integrantes.

Ese mecanismo de bloqueo es precisamente uno de los factores que mantiene estancada la elección: aunque Rebeca Grynspan es la aspirante que ha sumado más apoyos en las votaciones informales, ha recibido dos votos en contra de miembros con capacidad de veto, lo que le impide avanzar mientras no consiga superar esa oposición.

Según el diario británico The Guardian, esos votos corresponderían a Rusia y Estados Unidos. Sin embargo, esa información no ha sido confirmada oficialmente, debido al carácter informal y privado de las consultas que realiza el Consejo de Seguridad.

La última ronda, efectuada el 20 de noviembre, dejó nuevamente a Grynspan a la cabeza, con diez apoyos —entre ellos, el de tres miembros permanentes—, cuatro rechazos —dos de países con poder de veto— y una papeleta de “no opinión”.

En segundo lugar quedó el diplomático argentino Rafael Grossi, con ocho respaldos, seis rechazos —tres de miembros permanentes— y una papeleta de “no opinión”.

La diplomática emiratí Lana Zaki Nusseibeh, quien ingresó a la competencia el 23 de octubre, obtuvo siete apoyos, seis rechazos —tres de miembros permanentes— y dos papeletas de “no opinión”.

La candidatura de Nusseibeh tampoco está exenta de oposición entre las potencias. Según publicó The Guardian, el pasado 20 de noviembre, la diplomática no contaría con el respaldo de Francia, China y Reino Unido.

Presión desde Estados Unidos

La candidatura de Grynspan coloca a Costa Rica en el centro de una de las negociaciones diplomáticas de mayor alcance internacional: la elección de quien sucederá a António Guterres. (STEPHANE DE SAKUTIN/AFP)

A las dificultades que enfrenta Grynspan en las negociaciones del Consejo de Seguridad se sumó otro obstáculo el pasado 20 de noviembre: nueve congresistas republicanos de Estados Unidos enviaron una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que solicitaron al gobierno estadounidense vetar la candidatura de la costarricense.

Los legisladores argumentaron que, de llegar a la Secretaría General, Grynspan impulsaría el acceso al aborto en todo el mundo y debilitaría las leyes de los países que restringen esa práctica.

La aspirante se refirió a esos señalamientos durante una entrevista con el canal Impact Channel, cuya línea editorial se caracteriza por un enfoque conservador.

“Esto viene en el último momento, cuando se está a punto de tomar una decisión, y yo no tengo duda que, efectivamente, para afectar nuestras posibilidades de seguir adelante. Yo no creo que eso vaya a ser así”, argumentó Grynspan.

La Nación remitió consultas a Grynspan sobre los señalamientos y el avance del proceso de selección, además de solicitarle una entrevista. Sin embargo, al cierre de esta información no se había obtenido respuesta.

Cinco alternativas ante la falta de acuerdo

La organización estadounidense Better World Campaign, dedicada a fortalecer la relación entre Estados Unidos y Naciones Unidas, identifica cinco salidas posibles si no se alcanza un acuerdo a tiempo.

La más probable, según su análisis, sería que las potencias abandonen a los aspirantes que encabezan la competencia y negocien el respaldo a una figura de consenso que no haya tenido protagonismo en las rondas anteriores.

Otra alternativa sería que el Consejo de Seguridad acuerde nombrar a una persona por un periodo más corto que los cinco años habituales. La Carta de Naciones Unidas no establece una duración obligatoria para el mandato, por lo que las potencias podrían recurrir a una designación temporal mientras negocian una solución de mayor alcance.

Una tercera posibilidad sería nombrar a un secretario general interino, como ocurrió con U Thant en 1961. Sin embargo, esta opción también requiere una recomendación del Consejo de Seguridad y, por tanto, el acuerdo de sus cinco miembros permanentes.

La cuarta alternativa sería establecer un mecanismo provisional para que el secretario general adjunto u otro funcionario de alto rango mantenga en funcionamiento las operaciones esenciales de la organización. Esto no lo convertiría automáticamente en secretario general ni le otorgaría todas las atribuciones que la Carta reserva para ese puesto.

Finalmente, la Asamblea General podría intentar extender el mandato de Guterres, siguiendo el precedente de Trygve Lie en 1950. Se trataría de la salida más controvertida, pues la legalidad de aquella decisión fue cuestionada y una medida similar podría provocar una nueva disputa sobre quién tiene la autoridad para dirigir Naciones Unidas.

La presidencia de la Asamblea General tampoco podría asumir automáticamente las funciones del secretario general. Se trata de dos cargos distintos: mientras quien preside la Asamblea conduce las sesiones y representa a los Estados miembros en ese órgano, el secretario general dirige la Secretaría de Naciones Unidas y ejerce las responsabilidades administrativas y políticas que le asigna la Carta.

En cualquier caso, ninguna de estas alternativas elimina el principal obstáculo: para nombrar a un nuevo secretario general, incluso de manera provisional, el Consejo de Seguridad debe conseguir el respaldo necesario de sus miembros permanentes.

Las reglas no escritas de la elección

El futuro de la candidatura costarricense depende de negociaciones entre los cinco países que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido. (ONU Tv/La Nación)

Más allá de los resultados de las votaciones y de las disposiciones formales de la Carta de Naciones Unidas, la escogencia del secretario general está condicionada por una serie de convenciones políticas que se han consolidado a lo largo de las décadas.

De acuerdo con Better World Campaign, una de las prácticas que influye en las posibilidades de los aspirantes es que ningún ciudadano de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad ha llegado a ocupar la Secretaría General, esto con el fin de no comprometer la imparcialidad del organismo.

Otro factor es la rotación geográfica informal. La selección ha procurado alternar entre las distintas regiones del mundo. Esa secuencia ha alimentado las expectativas de que el próximo secretario general provenga de América Latina, una circunstancia que podría favorecer las aspiraciones de Grynspan y Grossi.