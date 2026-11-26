Boris Marchegiani, embajador de Costa Rica ante Naciones Unidas (ONU), recurrió a la red social X para responder a nueve congresistas republicanos de Estados Unidos que solicitaron al gobierno de Donald Trump vetar la candidatura de Rebeca Grynspan a la secretaría general de ese organismo internacional.

El diplomático publicó un mensaje en inglés en el que expuso siete argumentos para defender la postulación de la costarricense y rebatir los señalamientos de los legisladores, quienes cuestionaron sus posiciones sobre el aborto y los derechos reproductivos.

La publicación etiquetó directamente a los nueve congresistas que suscribieron la carta enviada el 20 de noviembre al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio: Christopher H. Smith, Brian J. Mast, Michelle Fischbach, Harriet M. Hageman, Sheri Biggs, Andy Harris, Robert B. Aderholt, Chip Roy y French Hill.

También incluyó al propio Rubio, al presidente Donald Trump y a su yerno, Jared Kushner, así como a figuras mediáticas y comentaristas conservadores como Sean Hannity, Joe Rogan, Glenn Beck, Steve Bannon y Tucker Carlson.

La Nación remitió consultas a Boris Marchegiani, mediante la oficina de prensa de la Cancillería, para conocer si Costa Rica realizó gestiones formales ante los congresistas republicanos y el Departamento de Estado estadounidense para defender la candidatura de Grynspan.

Además, se preguntó si la Embajada solicitó reuniones con los congresistas firmantes o con representantes del Departamento de Estado para abordar los cuestionamientos contra Grynspan.

También se consultó si remitió alguna comunicación formal al secretario de Estado, Marco Rubio, para expresar la posición costarricense frente a la solicitud de veto.

Señalamientos conservadores

Congresistas y agrupaciones conservadoras estadounidenses lanzaron una campaña contra la candidatura a la secretaría general de la ONU. (Jose Cordero/La Nación)

Los congresistas conservadores argumentaron que, de llegar al cargo, la costarricense impulsaría el acceso al aborto en todo el mundo y debilitaría las leyes de los países que restringen esa práctica.

Para sustentar esa afirmación, mencionaron tres antecedentes de su trayectoria: su participación en un consejo de expertas para un informe de ONU Mujeres de 2017, una intervención virtual de 2021 sobre los derechos de las mujeres y un documento de la Secretaría General Iberoamericana publicado en 2016 sobre la incorporación de la perspectiva de género en programas de cooperación.

En el primer caso, los legisladores señalaron que el informe de ONU Mujeres recomendaba ampliar las causales legales de aborto en la región, mejorar el acceso a servicios seguros y eliminar barreras legales, económicas y sociales para quienes cumplen los requisitos establecidos.

También citaron una intervención de Grynspan en 2021, en la que llamó a impulsar un avance cualitativo en los temas de las mujeres y mencionó el debilitamiento de las leyes restrictivas del aborto en Argentina.

Además, recurrieron a una guía iberoamericana de 2016 que recomendaba garantizar el acceso universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Los congresistas interpretaron esa referencia como un respaldo al aborto sin restricciones.

Frente a esos señalamientos, Marchegiani sostuvo que “no hay una cita directa y verificable en el material citado que demuestre que Rebeca Grynspan promueve las políticas que se le atribuyen”.

El embajador también se refirió a las declaraciones de Grynspan sobre Nicaragua en 2006, otro de los antecedentes que, según la carta, permitirían cuestionar su respeto a la soberanía de los Estados.

Los congresistas sostuvieron que la trayectoria de la costarricense evidencia una posición contraria a las leyes de protección de la vida prenatal que defienden algunos países.

En Costa Rica, los gobiernos tanto de Rodrigo Chaves como de Laura Fernández han mantenido posiciones contrarias a la ampliación del acceso al aborto en Costa Rica. En octubre de 2025, Chaves derogó la norma técnica sobre aborto terapéutico aprobada durante la administración de Carlos Alvarado y la sustituyó por una regulación más restrictiva, tras asumir un compromiso con organizaciones evangélicas. Por su parte, Fernández defendió durante la campaña electoral de 2026 una posición contraria al aborto. Su plan de gobierno propuso aumentar las penas por este delito y restringir los supuestos en los que se permite la interrupción del embarazo.

Defensa de su trayectoria y propuesta para la ONU

Los congresistas republicanos también plantearon que la próxima persona que ocupe la Secretaría General debe concentrarse en el propósito fundacional de Naciones Unidas, particularmente en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, y evitar promover iniciativas que, a su criterio, excedan ese mandato.

En su carta, hicieron referencia a declaraciones de la embajadora estadounidense Dorothy Shea, quien en octubre de 2025 expuso la visión de la administración Trump sobre el perfil que debería tener quien dirija el organismo.

Marchegiani respondió destacando la experiencia de Grynspan en reformas institucionales y su capacidad para alcanzar acuerdos entre países con posiciones distintas.

El embajador sostuvo que Naciones Unidas necesita reformas que incluyan disciplina fiscal, eliminación del desperdicio y la duplicación de funciones, reducción de la burocracia y uso de tecnología para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.

Aseguró que Grynspan tiene experiencia demostrada en esos procesos y que su trayectoria debe ser el principal criterio para valorar su candidatura.

“Juzguen a Rebeca Grynspan por su trayectoria. Ha reformado instituciones, unido países y obtenido resultados. Costa Rica la respalda porque ya ha demostrado el liderazgo que Naciones Unidas necesita ahora”, escribió.

Polémica por intervención en Nicaragua en 2006

Otro de los antecedentes utilizados para cuestionar a Grynspan se remonta a octubre de 2006, cuando Nicaragua debatía una legislación relacionada con la prohibición del aborto.

En una carta fechada el 16 de noviembre de 2026 y dirigida también a Marco Rubio, organizaciones conservadoras estadounidenses acusaron a la entonces funcionaria del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de intervenir en el debate legislativo nicaragüense.

Según ese documento, cuando la Asamblea Nacional de Nicaragua se preparaba para votar la iniciativa, Grynspan, quien ocupaba un cargo regional en el PNUD, viajó a Managua y “presionó públicamente” a los legisladores para que aplazaran la votación.

Las organizaciones señalaron que la funcionaria habría participado en gestiones junto con organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), además de gobiernos europeos y organizaciones no gubernamentales, para solicitar que se retrasara la votación.

La carta sostuvo que un funcionario de Naciones Unidas no tenía por qué intervenir en un debate legislativo de esa naturaleza y cuestionó que Grynspan buscara aplazar una decisión sobre una ley que, según los firmantes, protegía a los niños por nacer.

La Asamblea Nacional nicaragüense aprobó la medida con 52 votos a favor y uno en contra, según el documento.

Ese episodio también fue incorporado en la carta de los nueve congresistas republicanos del 20 de noviembre, quienes lo utilizaron como parte de sus argumentos para pedir que Estados Unidos vetara la candidatura de Grynspan.

Sin embargo, Marchegiani ofreció otra interpretación de lo ocurrido. En su respuesta en X, sostuvo que las declaraciones de 2006 se referían al momento oportuno para abordar un debate políticamente sensible durante una campaña electoral en Nicaragua.

El embajador afirmó que convertir ese llamado a una deliberación cuidadosa en una acusación de que Grynspan pretendía dictar las leyes nicaragüenses distorsiona lo sucedido y lo que fue reportado por medios de comunicación.