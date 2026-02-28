Política

¿Pueden los candidatos bloquear a ciudadanos en redes sociales? Resolución del TSE sobre Laura Fernández marca un giro en la jurisprudencia

Nueva integración del TSE cambió de criterio con respecto al 2018

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Laura Fernández tras reunión con presidente de la Asamblea y jefes de fracción
El TSE declaró con lugar un amparo electoral contra Laura Fernández por bloquear en sus redes sociales a una ciudadana. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TSELaura Fernándezredes socialesMía Fink
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.