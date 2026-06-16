Pueblo Soberano rechaza moción para transparentar elección de magistrados y otros cargos; dos de sus diputados rompen la línea

PPSO rechazó moción sobre reuniones secretas en la elección de cargos designados por el Congreso.

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) rechazó la tarde de este lunes una moción para transparentar el proceso de elección de los cargos públicos designados por la Asamblea Legislativa.

La moción fue propuesta por el Partido Liberación Nacional (PLN) y Frente Amplio (FA).

Se rechazó con 28 votos del PPSO, frente a 24 a favor provenientes de la oposición y de los oficialistas Antonio Barzuna y Marta Esquivel, que se separaron de la línea del PPSO.

Solicitudes presentes en la moción de orden

La moción de orden, que únicamente instaba, porque no podía obligar, proponía “abstenerse de sostener reuniones, encuentros o entrevistas con los candidatos fuera de los canales y foros oficiales públicos".

Buscaba que los diputados declararan cualquier conflicto de interés o vínculo que pueda afectar la imparcialidad en la valoración de una candidatura.

Finalmente, solicitaba que se reportara a la presidencia de la Asamblea Legislativa cualquier presión, influencia indebida o contacto inapropiado que comprometa la transparencia del proceso de nombramiento.

Salvador Padilla, del PLN, fue uno de los proponentes de la moción. (Asamblea Legislativa/La Nación)

Por su parte, el diputado liberacionista Salvador Padilla y el frenteamplista Antonio Trejos instaron a votarla afirmativamente.

“Decía Norberto Bobbio que existían dos tipos de poderes: los poderes visibles, que son los que estamos aquí ejerciendo como diputados; y que existían también los poderes invisibles, y que las decisiones que se tomaban en la oscuridad y en el secretismo solían ser generalmente injustas e ilícitas, porque escapaban del control ciudadano”, dijo Padilla.

El diputado Trejos explicó que la moción no pretende limitar las competencias y atribuciones de los diputados.

“No busca alterar ni el orden democrático institucional que está en el Reglamento de la Asamblea Legislativa ni en la Constitución Política. Lo que busca es fortalecer la legitimidad de los procesos de selección de los puestos que pasan por este órgano”, señaló.

Moción buscaba ‘prevenir conflictos de interés’

El legislador frenteamplista reseñó que en el Congreso se eligen cargos como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y sus suplentes, órganos auxiliares de la Asamblea, como la Defensoría de los Habitantes y la Contraloría General de la República (CGR), entre otros.

“Me pregunto, ¿quién se opone a que haya más transparencia en los procesos de elección? ¿Quién se opondría a exhortar a que se prohíban las reuniones secretas y privadas con candidatos?

“¿Quién se opondría hoy a esta moción que lo que busca es prevenir conflictos de interés, prevenir que la mano sucia y peluda se inserte como en los procesos de selección democrática? Por favor, votemos positivamente”, cerró Trejos Mazariegos.

La moción se presentó en un contexto marcado por el rechazo de la Corte Plena a modificar la lista de magistrados suplentes de la Sala Constitucional, como lo había solicitado el PPSO.

Tras esa decisión, corresponde ahora a los diputados elegir a los suplentes de ese tribunal a partir de la lista original.