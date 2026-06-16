Política

Pueblo Soberano rechaza moción para transparentar elección de magistrados y otros cargos; dos de sus diputados rompen la línea

La propuesta fue impulsada por el Partido Liberación Nacional y el Frente Amplio

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Por Sebastián Sánchez
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PPSO rechazó moción sobre reuniones secretas en la elección de cargos designados por el Congreso. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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