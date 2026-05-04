Pueblo Soberano cambia las reglas para lograr la ubicación que buscaba en el plenario

Un funcionario del Departamento de Servicios Generales de la Asamblea Legislativa se encargó de modificar la colocación de las curules, este lunes.

Tal como lo pretendía desde el inicio, la fracción legislativa del Partido Pueblo Soberano (PPSO) escapó de la mirada de la prensa, en el plenario del Congreso, después de que el Directorio se reunió de urgencia, el viernes 1.º de mayo, para modificar las reglas sobre asignación de curules a los diferentes partidos políticos.

Así consta en el alcance n.º 47 del diario oficial La Gaceta n.º 80 de este lunes, donde se lee que el Directorio que preside Yara Jiménez, integrado por oficialistas, modificó el Reglamento de Ceremonial, para autorizar el traslado de los soberanos a las curules del costado norte del plenario, de cara a la barra de prensa.

Dicho reglamento establecía, desde 2010, que la fracción de gobierno se debe colocar en el ala que está al costado izquierdo de la mesa del Directorio, es decir, exactamente debajo de la barra de prensa del plenario.

Acuerdo del Directorio legislativo tomado el viernes para darles a los diputados del PPSO las curules que desde el inicio querían ocupar. (Captura de pantalla La Gaceta/La Nación)

La misma normativa indica que el mayor partido de la oposición se debía ubicar en el ala derecha de la mesa del Directorio, y las demás curules se reparten de acuerdo con el tamaño de las fracciones.

No obstante, desde el inicio, el PPSO exigió colocarse en el costado de frente a la prensa, y la administración cedió, pero la administración tuvo que aplicar el Reglamento de Ceremonial con base en una solicitud que hicieron los partidos de la oposición.

A discreción del Directorio

Ahora, Pueblo Soberano aprovechó su dominio absoluto del Directorio para asignarse a sí mismo las curules que quería ocupar desde el inicio, con el objetivo de escapar de la mirada de la prensa desde arriba de sus curules.

El acuerdo tomado por el Directorio le asigna a ese mismo cuerpo colegiado, totalmente ocupado por diputaciones chavistas, la potestad de asignar las curules a discreción, de acuerdo con variables “de carácter funcional, logístico, político y de accesibilidad, las cuales pueden variar entre periodos legislativos e incluso dentro de un mismo periodo”.

A pesar de que se trató de un acuerdo tomado el primer día de funciones, el Directorio que lidera Yara Jiménez, junto con Gerald Bogantes y Reynaldo Arias, aseguró que hizo un “análisis” para cambiar el artículo 15 del Reglamento de Ceremonial Protocolar de la Asamblea.

El acuerdo tomado por el Directorio legislativo que encabeza Yara Jiménez les dio a los diputados de Pueblo Soberano las curules que deseaban desde el inicio, lejos de la barra de prensa. (Dominick Proestakis/Aarón Sequeira/La Nación)

“El Directorio Legislativo, en ejercicio de sus competencias de dirección, organización y regulación del funcionamiento interno del Plenario Legislativo, y en el marco de su potestad de autorregulación administrativa, estima necesaria revisar la redacción vigente del artículo 15 del Reglamento del Ceremonial Protocolar de la Asamblea Legislativa”, dice el primer párrafo del acuerdo.

Adicionalmente, el Directorio alegó que los criterios vigentes para la ubicación de las diputaciones “no se ajustan a la realidad material ni a las necesidades operativas del plenario”.

En síntesis, el acuerdo lo que hace es “trasladar al Directorio legislativo la competencia para definir la ubicación de las diputaciones en el plenario”.

Ya el jefe de fracción de PSO, Nogui Acosta, había reconocido que presionarían para que les dieran a ellos las curules que querían, desde el principio.