Política

Pueblo Soberano cambia las reglas para lograr la ubicación que buscaba en el plenario

Directorio legislativo sesionó ‘de urgencia’ el 1.º de mayo y tomó el acuerdo de mover a la fracción oficialista lejos de la prensa

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Por Aarón Sequeira y Lucía Astorga
Ultimo informe de labores, Rodrigo Chaves
Un funcionario del Departamento de Servicios Generales de la Asamblea Legislativa se encargó de modificar la colocación de las curules, este lunes. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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