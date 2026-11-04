Pueblo Soberano da marcha atrás a promesa de rechazar reelección de todos los magistrados y anuncia nuevo criterio

Marta Esquivelconfirmó el viraje sobre la no reelección de magistrados
La nueva regla supone que Pueblo Soberano dejará de oponerse a la reelección de todos los magistrados y limitará su rechazo a quienes busquen permanecer en el cargo por más de dos periodos.
Actualmente, ocho de los 22 magistrados que componen la Corte Suprema de Justicia están en su primer periodo constitucional de ocho años, por lo que no han requerido aspirar a una reelección, mientras que el resto del pleno ya cumple un segundo periodo o acumula más años en el cargo.
En el caso de Jorge Olaso y Roxana Chacón, magistrados de la II, quienes aspiran a su primera reelección, la bancada de Pueblo Soberano se pronunció a favor de su continuidad cuando conoció sus respectivas solicitudes en la Comisión de Nombramientos. Ambos casos aún deben ser conocidos por el plenario de la Asamblea Legislativa.
El giro en la posición del oficialismo ha sido cuestionada por la oposición, en vista que la principal diferencia entre Olaso y Chacón, y el resto de los casos de reelecciones que se han conocido en la Asamblea Legislativa, es que esos dos jueces votaron en contra del levantamiento de la inmunidad del entonces presidente Rodrigo Chaves, en julio de 2025.
La solicitud buscaba que el mandatario pudiera afrontar una causa penal por el presunto delito de concusión.
En el caso de Patricia Solano, presidenta de la Sala III, y Jorge Araya, magistrado de la Sala Constitucional, el PPSO se manifestó en contra de su continuidad, pese a que ambos aspiraban a una primera reelección.
Solano y Araya tienen en común sus posiciones de defensa de la independencia judicial y sus respuestas a los cuestionamientos que los gobiernos de Rodrigo Chaves y Laura Fernández han dirigido contra el Poder Judicial. Sus posturas los han colocado en una posición de confrontación con el Ejecutivo.