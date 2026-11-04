Pueblo Soberano da marcha atrás a promesa de rechazar reelección de todos los magistrados y anuncia nuevo criterio

La bancada oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) cambió la posición que había prometido mantener sobre la no reelección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como parte del compromiso político del movimiento de Rodrigo Chaves de renovar la cúpula del Poder Judicial.

La diputada oficialista Marta Esquivel, presidenta de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, reconoció este miércoles el viraje y anunció el nuevo criterio que aplicará la fracción en los procesos de continuidad de los jueces.

“En esto sí vamos a ser claros. Nuestra posición por no apoyar la no reelección, se limitará a un periodo más, únicamente”, manifestó la legisladora.

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