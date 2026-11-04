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Política

Pueblo Soberano da marcha atrás a promesa de rechazar reelección de todos los magistrados y anuncia nuevo criterio

Marta Esquivel, presidenta de la Comisión de Nombramientos, reconoció el cambio de postura de la fracción, que había prometido impulsar la renovación de toda la cúpula del Poder Judicial

Comisión de Nombramientos, Marta Esquivel
La diputada oficialista Marta Esquivel, presidenta de la Comisión de Nombramientos, confirmó que la bancada del PPSO ya no se opondrá a la reelección de todos los magistrados de la Corte Plena, sino que aplicará un criterio de años en el cargo. Esteban Rojas/
Lucía Astorga

La bancada oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) cambió la posición que había prometido mantener sobre la no reelección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como parte del compromiso político del movimiento de Rodrigo Chaves de renovar la cúpula del Poder Judicial.

La diputada oficialista Marta Esquivel, presidenta de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, reconoció este miércoles el viraje y anunció el nuevo criterio que aplicará la fracción en los procesos de continuidad de los jueces.

“En esto sí vamos a ser claros. Nuestra posición por no apoyar la no reelección, se limitará a un periodo más, únicamente”, manifestó la legisladora.