Política

Proyecto de ley propone crear un fondo nacional con recursos de peajes para financiar carreteras en todo el país

Iniciativa busca que el dinero recaudado se utilice de forma flexible en toda la red vial, y no solo en la carretera donde se cobra

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Por Cristian Mora
Suspensión de cobro de peajes
Un proyecto de ley plantea que los recursos de peajes se concentren en un fondo nacional para financiar obras viales en todo el país. (MOPT/MOPT)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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