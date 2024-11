Producción de Costa Rica se concentra en 7 cantones de la GAM

Siete cantones de la Gran Área Metropolitana (GAM) concentran el 49% del producto interno bruto (PIB) que se genera en Costa Rica. El primer lugar lo tiene San José, que concentra el 17% del PIB, seguido por Alajuela, con el 10%. Esta concentración de la productividad se debe a que, en su mayoría, los cantones fuera de la GAM carecen de suficientes habilidades, competencias, infraestructura y tecnologías para potenciar sus capacidades, según detectó el Índice de Competitividad Nacional (ICN) del 2024.

A San José y Alajuela les siguen los cantones de Heredia (5,5%), Santa Ana (5,1%), Escazú (4%), Cartago (3,8%) y Belén (3,5%). El octavo municipio de la lista, y el primero fuera de la GAM, es San Carlos, que aporta un 3%.

Según Andrés Fernández, economista del Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC), la urbanización de los territorios y la atracción de inversiones se centró en la GAM durante las últimas décadas, especialmente en el cantón Central de San José y sus vecinos. En este proceso, tomaron protagonismo las zonas francas.

“La expansión de la educación en Costa Rica se dio desde el cantón de San José hacia afuera; el crecimiento de las telecomunicaciones también. Eso resultó en que hoy la mayoría de empresas que observamos en el régimen de zonas francas se ubican en esos siete cantones. No es casualidad; es el resultado del proceso de industrialización y urbanización del país, que se manifiesta con una alta desigualdad en la producción”, detalló Fernández.

Después de San Carlos, solo cinco cantones aportan más del 2% del PIB: Montes de Oca (2,8%), Goicoechea (2,3%), Curridabat (2,2%), Desamparados (2,1%) y Liberia (2,1%). Este último es el segundo cantón fuera de la GAM con mejores indicadores de productividad.

“La concentración en estos siete cantones no se debe solamente a lo que se produce dentro de las zonas francas, sino también a los encadenamientos productivos que generan estos regímenes. Son cantones que están en un conglomerado donde los niveles de comercialización entre ellos mismos son bastante altos; en sí mismos se abastecen de productos y esto genera que las dinámicas de actividad comercial sean muy altas”, indicó el economista del CPC.

El Índice de Competitividad destacó a Liberia como uno de los municipios fuera del área metropolitana con mejor PIB per cápita. El PIB per cápita se obtiene cuando se divide el producto interno bruto del cantón entre la cantidad de habitantes, de manera que se relativiza la producción del ayuntamiento.

Liberia tiene un PIB per cápita de ¢10,4 millones al año, por encima de los ¢5,7 millones al año de San Carlos, o los ¢7,5 millones de Tilarán. No obstante, todos estos están por debajo de los casi ¢20 millones anuales de San José, por ejemplo, o los ¢32 millones de Santa Ana.

“Estamos acostumbrados a hablar del PIB per cápita, es decir, cuánto se reparte la producción total del país si todas las personas recibiéramos la misma cantidad. Pero la realidad de estos datos, viendo la segregación cantonal, nos permite ver que el PIB per cápita del país favorece a siete o tal vez diez cantones. Para el resto, para la mayoría, esa distribución no funciona así, los niveles de desigualdad y concentración del PIB son muy altos”, explicó Andrés Fernández.

Los cantones fuera de la GAM que se ubican entre los 20 con mayor aporte al PIB son San Carlos, Liberia, Pococí, Puntarenas y Pérez Zeledón.

“San Carlos y Liberia son los dos cantones que están fuera de la GAM que más aportan a la producción del país, y aun así es poco, 3% y 2%, respectivamente. Son cantones donde el impacto de las actividades de servicio no es tan alto, porque en San José el 72% de su producción es por servicios, en Santa Ana es el 82%, en Escazú el 70%; y la ventaja de los servicios es que el valor agregado es mucho más alto. Sin embargo, San Carlos y Liberia están concentrados en productos primarios”, detalló Fernández.

Según el Cuarto Informe Nacional de Competitividad, presentado el 15 de noviembre por el CPC, la competitividad de Costa Rica permanece estancada desde el 2022. Pese a la estabilidad en los resultados nacionales, en la medición cantonal del 2024, 33 territorios mostraron deterioros respecto al año pasado y solo 14 avanzaron.

