Pride Costa Rica denuncia intento de Fabricio Alvarado por criminalizar espectáculos drag: ‘Es política de miedo y censura’

La organización Pride Costa Rica rechazó la pretensión del diputado Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR), de criminalizar los espectáculos drag en el país, a través de un proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa el viernes.

El expediente 25092 pretende castigar hasta con cuatro años de prisión a los organizadores de espectáculos de drag queens, a través de un nuevo artículo en el Código Penal, en caso de que lo presencien personas menores de 18 años.

“Será reprimido con prisión de dos a cuatro años quien, por cualquier medio, represente, exhiba o transmita ante la presencia de personas menores de edad cualquier espectáculo que contenga contenido sexual, que incluya, pero sin limitarse, mostrar objetos que simulen actos sexuales, removerse la vestimenta con fines de crear interés erótico y despertar las pasiones sexuales, aun cuando no alcancen este objetivo, personificar al sexo masculino o femenino con vestimenta alusiva al sexo contrario, sin limitarse a la utilización de pelucas, máscaras o maquillaje grotesco”, dice el proyecto.

La propuesta también pretende prohibir totalmente dichos espectáculos en eventos públicos como la Marcha del Orgullo, aunque actualmente se presentan principalmente en lugares privados, donde no se admite la presencia de personas menores de edad.

Proyecto ‘no responde a necesidad real’, dice Pride CR

Consultada sobre la pretensión de Alvarado, la organización Pride CR enfatizó que “no responde a ninguna necesidad real de la sociedad costarricense, sino a una agenda política de miedo y censura”.

“En Costa Rica, el arte no es un crimen. Criminalizar expresiones artísticas, como el arte drag, es una regresión peligrosa en derechos humanos en materia cultural, libertad de expresión y diversidad”, dijo la organización.

Sobre el arte drag, los voceros de Pride explicaron que ha sido históricamente una herramienta de expresión, resistencia y transformación social, una manifestación escénica que combina teatro, maquillaje, música y performance, con el objetivo de cuestionar estereotipos, celebrar identidades y enriquecer la cultura.

“Atacar este arte es atacar a toda forma de disidencia creativa”, puntualizó la organización.

Respecto a los ataques que Alvarado pretende lanzar desde el trámite de la iniciativa legal, la organización manifestó que no responden a las “provocaciones personales ni campañas políticas que buscan ganar notoriedad y votos a costa de los derechos humanos y de nuestra dignidad”.

“Lo que nos preocupa es que, por tercera campaña consecutiva, se siga promoviendo la desinformación y odio”, comentó Pride CR.

A la vez, la organización argumentó que su lucha no es contra una persona, sino contra las ideas que intentan devolver las personas al silencio y a la vergüenza.

“Vamos a seguir defendiendo un país donde el arte sea libre, donde las infancias crezcan con diversidad y donde la cultura no se criminalice. La diversidad no se encierra. El arte no se censura. Y el orgullo no se calla. El orgullo nos une”, declaró la organización.

La iniciativa de Fabricio Alvarado también busca darle más poder a la Comisión de Control y Calificación de Espectáculos Públicos para que prohíba y persiga ese tipo de expresiones artísticas.