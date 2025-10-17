‘Presidente, la inseguridad no es un malentendido’. Candidatas califican de vergonzosas las declaraciones de Rodrigo Chaves en Fox News

‘Presidente la inseguridad no es un malentendido’, le dice Ana Virginia Calzada a Rodrigo Chaves.

La candidatas presidenciales Ana Virginia Calzada y Claudia Dobles, del Partido Centro Democrático y Social y de la Coalición Agenda Ciudadana, criticaron al presidente Rodrigo Chaves por sus declaraciones en el medio estadounidense Fox News, en donde dijo que los costarricenses no tienen que temer a la inseguridad.

"Presidente Chaves, la inseguridad no es un malentendido", le dijo Calzada al mandatario. En la entrevista con el medio estadounidense, Chaves defendió su gestión en seguridad.

“Nosotros tenemos un número de asesinatos mucho mayor de lo que nos gustaría, pero hay que entender que esos homicidios, la enorme mayoría, vienen de la guerra entre bandas de narcotraficantes; están peleando por territorio", dijo el presidente.

Calzada no tuvo reparo en sus críticas: “Presidente Chaves la inseguridad no es un malentendido, su gobierno cerrará con más de 3.000 homicidios, un número que ensangrentó las calles de Costa Rica y llenó de dolor a hogares honestos, víctimas colaterales de esta guerra sin control. Sus declaraciones en entrevista con Fox News, son una vergüenza nacional e internacional, No engañe más a Costa Rica.”

La también exmagistrada de la Sala Constitucional agregó: “Estamos cansados de sus mentiras y manipulaciones. En su conciencia pesa el año más violento en la historia de Costa Rica, el año 2023 con la cifra récord de 906 asesinatos, según datos del OIJ.”

Por su parte, Claudia Dobles calificó las declaraciones como “indignantes e irrespetuosas”. Añadió que la propuesta del “continuismo” (para referirse al oficialismo) es “más circo”.

¿Qué dijo Chaves?

En una entrevista concedida el 14 de octubre a Fox News, el presidente Rodrigo Chaves respondió a la periodista Rachel Campos-Duffy sobre la situación de la inseguridad: ”Lamentablemente, se asesinan entre ellos (narcotraficantes) en esa competencia. La mayoría de las personas, aunque sí tenemos casos, no tienen que temer la inseguridad en este país, que es un país muy pacífico”, dijo Chaves a la periodista, Rachel Campos-Duffy, durante la entrevista de ayer martes en ese medio.

El mandatario eximió al gobierno de toda culpa por la crisis de homicidios en el país. Responsabilizó a los poderes Legislativo y Judicial.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la cifra de homicidios ascendió a 691 en lo que va del 2025, es decir, 12 víctimas más que en la misma fecha del año anterior.

“Muy probablemente, a este ritmo vamos a llegar a los 900 homicidios y, de pronto, superar la marca que había en 2023”, advirtió el director de la Policía Judicial, Randall Zúñiga.