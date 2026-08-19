Política

Presidente del SEC presenta querella contra Rodrigo Chaves por difamación y pide tramitar levantamiento de inmunidad

Gilbert Díaz presentó este miércoles una querella por declaraciones de Chaves sobre su salario, las cuotas del SEC y el uso de fondos sindicales

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
El ministro de Hacienda y la Presidencia, Rodrigo Chaves, cuestionó los ingresos que percibe Gilberth Díaz, por su función como secretario general del SEC.
Gilbert Díaz presentó una querella por difamación contra Rodrigo Chaves y pidió trasladar el caso al Congreso para tramitar el desafuero. (Diseño Canva /La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGRodrigo ChavesSECGilbert Díaz
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.