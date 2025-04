Presidente del PLN deplora ataques de Gilberth Jiménez a Óscar Arias

El presidente del Partido Liberación Nacional (PLN), Ricardo Sancho, deploró los ataques del precandidato Gilberth Jiménez hacia el expresidente de la República y premio nobel de la paz Óscar Arias Sánchez.

Sancho indicó que, si bien él defendió en las últimas semanas el derecho del diputado Jiménez a participar en la contienda interna de Liberación, no podía aceptar el ataque al exmandatario.

“Hoy tengo la autoridad moral para decir que eso no se vale en nuestro partido. Tenemos que estar, a partir de ahora, juntos, unidos en una sola propuesta con quien ha ganado este proceso”, dijo Sancho.

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional liberacionista les solicitó a los tres precandidatos que resultaron vencidos en la convención que acepten los resultados y le den el apoyo al ganador, para tener a partir de las próximas horas la unidad del partido y trabajar arduamente por los próximos 300 días para ganar las elecciones nacionales.

En declaraciones a La Nación, Sancho puntualizó que observó cómo, en un centro de votación, cuando Gilberth Jiménez y Óscar Arias coincidieron, le hizo señalamientos directos al expresidente, específicamente “contra la cúpula del partido”.

“En un centro de votación, vi que don Gilberth, frente a don Óscar, expresó algunas palabras contra la supuesta cúpula y me pareció una desproporción porque don Óscar no merece eso. Creo que don Gilberth se excedió un poco. Es una crítica que hago a los compañeros. Yo intenté llamarlo y no me respondió”, explicó Sancho.

El hecho se dio en el centro educativo Carlos Sanabria, en Pavas, donde el expresidente Arias llegó a emitir su voto y Gilberth Jiménez estaba ahí con su gente. Cuando el exmandatario iba entrando, los seguidores del diputado le empezaron a gritar: “Fuera cúpula, fuera cúpula”.

En declaraciones a los medios de comunicación, Jiménez dijo que las personas de la cúpula eran unos hipócritas.