Presidente deberá resolver choque entre Hacienda y Mideplán por salarios de altos jerarcas, señala Procuraduría

La PGR se declara incompetente para dirimir disputa entre ministerios y la remitió a la Presidencia de la República

Por Sebastián Sánchez
Laura Fernández
La Presidencia de la República deberá dirimir el conflicto de competencia entre el Mideplán y la Autoridad Presupuestaria. (EZEQUIEL BECERRA/AFP)







