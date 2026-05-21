Política

Presidente de la Corte Suprema de Justicia pide audiencia a la jerarca legislativa, Yara Jiménez

Orlando Aguirre planteó a la presidenta legislativa una conversación para explorar la cooperación entre poderes y fortalecer la comprensión de funciones

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Por Aarón Sequeira
Los jerarcas del Poder Judicial y Laura Fernández se reunieron en casa presidencial. Laura Fernández, Orlando Aguirre, Patricia Solano, Carlo Díaz, Michael Soto, Fernando Castillo y Rodrigo Fernández.
Orlando Aguirre, presidente de la Corte, pidió una cita a Yara Jiménez para definir canales de comunicación y hablar de las potestades de cada uno de los poderes que ambos presiden. (Esteban Bermúdez/La Nación)







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Orlando AguirreYara JiménezPresidenta legislativa
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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