Presidenta del TSE se refiere a carta de apoyo de expresidentes: lea lo que dijo

Eugenia María Zamora Chavarría, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se refirió la mañana de este viernes a la carta enviada por ocho expresidentes de la República en apoyo a la labor del organismo y al proceso electoral costarricense.

Ella agradeció las palabras de respaldo de los expresidentes, no solo a la institución y sus magistrados, sino al proceso electoral costarricense. Ella remarcó que son personas de tres partidos políticos (Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana) y todos dan fe del proceso.

“Ellos respaldan su confianza al TSE y al proceso electoral. Es importante que den ese respaldo. Recordemos que una gran parte está ciudadanizado, es decir, ejercido por la misma ciudadanía, que toma las fiscalías de mesas y otros procesos”, detalló.

Zamora recordó que el sistema de elecciones costarricense ha sido ampliamente respetado a nivel internacional.

“El Tribunal a lo largo de este tiempo ha recibido numerosos respaldos, y no solo el Tribunal, sino el proceso electoral. Internacionalmente somos ejemplo en el orbe. Hemos recibido una cantidad enorme de apoyos y de respaldos al proceso electoral costarricense. En la última reunión latinoamericana de organismos electorales en Asunción, Paraguay, todos los organismos electorales de la región emiten su respaldo total al TSE, al proceso electoral y a sus magistrados”, manifestó la jerarca.

Sobre las palabras del congresista norteamericano Mario Díaz-Balart, que pidió información sobre el proceso para levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves Robles, Zamora indicó que no se referiría más allá de lo dicho este jueves en el comunicado de prensa.

“Lo que dijimos ayer en el comunicado, no tiene ninguna injerencia en el proceso electoral costarricense. No vamos a decir más allá de lo que dijimos ayer en el comunicado. Como señalamos ayer, es un acto político de un representante político partidiario de otro país, no le corresponde al TSE un tema de política exterior, y eso no tiene ninguna incidencia en nuestro proceso electoral, tanto por el proceso en sí como en la decisión de la Asamblea Legislativa, cuya decisión respetaremos”, destacó la magistrada.