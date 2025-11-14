Política

Presidenta del Inamu califica de ‘circo y show’ interrogatorio de diputados por presuntas presiones a mujer para denunciar a director del OIJ

Yerlin Zúñiga, presidenta del Inamu, fue cuestionada por los diputados de la Comisión de Gasto Público por haber dicho que había ‘14 víctimas’ de Randall Zúñiga, solo porque lo escuchó en un medio

Por Aarón Sequeira
Yerlin Zúñiga Inamu
La presidenta ejecutiva del Inamu, Yerlin Zúñiga, defendió las acciones de la institución en el caso de las denunciantes del director del OIJ, Randall Zúñiga, pero declinó responder sobre los casos particulares. (Archivo LN/Captura Youtube Asamblea/La Nación)







Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

