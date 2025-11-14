Presidenta del Inamu califica de ‘circo y show’ interrogatorio de diputados por presuntas presiones a mujer para denunciar a director del OIJ

La presidenta ejecutiva del Inamu, Yerlin Zúñiga, defendió las acciones de la institución en el caso de las denunciantes del director del OIJ, Randall Zúñiga, pero declinó responder sobre los casos particulares.

La presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Yerlin Zúñiga, calificó de “circo y show” el interrogatorio que le hicieron anoche los diputados de la Comisión de Gasto Público.

La jerarca fue recibida en audiencia en ese foro legislativo para ser interrogada por las acusaciones de que, supuestamente, ella y una asesora legal del Inamu le ofrecieron beneficios a una mujer para que denunciara falsamente al director del Organismo de Investigación Judicial, Randall Zúñiga.

Cerca del final de su comparecencia, que se prolongó por tres horas, el legislador oficialista Manuel Morales le dio tiempo a la jerarca, que ella usó para calificar la sesión como un circo de horas.

También alegó que no iba a revelar detalles de los casos de las mujeres denunciantes contra el jefe policial, por respeto a ellas.

“Este circo ha girado alrededor de que fui a Turrialba, a un lugar, con una denuncia, que con quién fui, con qué carro, que cómo se llamaba el policía”, dijo la jerarca.

Adujo que, por respeto a los diputados, les iba a revelar “un detallillo” y dijo que ese detalle era que nunca fue a Turrialba, porque aseguró que en ese momento estaba en la Casa Presidencial, en conferencia de prensa.

“Todo ha sido un show. (...) ¿Cómo iba a estar en dos lugares, ni que yo fuera el Espíritu Santo?“, dijo.

Asimismo, reconoció, más temprano, que habló de que habría 14 denuncias contra el director del OIJ, porque así lo había escuchado en un medio de comunicación.

La afirmación sobre las presuntas 14 víctimas la había hecho la semana pasada, en la conferencia semanal en la Casa Presidencial, junto con el presidente, Rodrigo Chaves.

“Se habló de 14 mujeres porque en un medio de comunicación se hablaba de supuestamente 14 mujeres (...) Lo que se indicó ahí fue de supuestos, insisto, en ningún momento se habla de detalles”, alegó la presidenta del Inamu.

La primera que le cuestionó con base en qué información ella hablaba de 14 denunciantes fue la diputada independiente Kattia Cambronero.

“Usted puso en riesgo a las víctimas. ¿De dónde obtuvo ese dato? Usted dijo que había 14 mujeres que iban a denunciar", reclamó la congresista.

Cambronero le preguntó directamente cuál era el medio que había hablado de más de una docena de eventuales denuncias, Yerling Zúñiga alegó que no recordaba y que haría el monitoreo de medios para enviarle la información.

Más temprano este jueves, la abogada Claudia Blanco calificó como “cuentos” la afirmación que hizo Yerlin Zúñiga sobre las supuestas 14 mujeres que tienen temor de denunciar al director del OIJ.

Niega ofrecimientos a denunciantes

Luego de defender la ayuda que el Inamu dio a las denunciantes de Randall Zúñiga, la presidenta del Instituto aseguró que esa entidad no promueve ni insta a las mujeres a que acudan a los servicios para presentar denuncias falsas.

También negó que se hayan dado ofrecimientos de recursos y apoyos a una persona a cambio de la presentación de una denuncia, “mucho menos una falsa”, dijo.

Inmediatamente, rechazó entrar en detalles sobre el apoyo que le dieron a las presuntas víctimas del director de la Policía Judicial, al afirmar que esas mujeres merecen respeto y dignidad, así como el resguardo de la confidencialidad.

La funcionaria también se negó a responder consultas sobre la supuesta visita que hizo junto con la abogada Blanco, porque afirmó que aparece como sospechosa en la causa judicial 25-00971-359-PE.

“Por recomendación de mi abogado, deseo abstenerme sobre cualquier detalle de este caso, para no entorpecer el proceso y para que se determine la verdad de lo ocurrido”, dijo Zúñiga.

Cuestionada por Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), rechazó hablar de la visita a Turrialba junto con Claudia Blanco.