Política

Presidencia responde a magistrado de la Sala Constitucional y reafirma denuncia sobre penetración del crimen organizado en el Poder Judicial

La respuesta llegó después de que el magistrado Jorge Araya cuestionó a Laura Fernández por el plazo para contestar su solicitud de pruebas

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Por Silvia Ureña Corrales
Conferencia de prensa
La Presidencia en nombre de Laura Fernández citó casos judiciales desde el 2021 para sustentar las afirmaciones de la mandataria sobre crimen organizado en estructuras judiciales. (Esteban Bermudez/ebermudez)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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