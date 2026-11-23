La Asamblea Legislativa no puede destituir de forma automática a la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, mediante la moción aprobada por el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), el pasado 17 de noviembre. Para separarla del cargo, el Congreso tendría que abrir una investigación, garantizarle el derecho de defensa y someter el resultado del procedimiento a votación del plenario.

El PPSO aprobó el 16 de noviembre una moción, respaldada por 29 de sus diputados, en la que exigió la renuncia inmediata de Cruickshank. Si ella no deja el puesto, los legisladores oficialistas solicitaron que se investigue su actuación para determinar si corresponde destituirla. Otros 21 diputados, integrantes del bloque democrático, votaron en contra.

Cruickshank anunció el jueves que no renunciará. De momento, la presidenta legislativa, la oficialista Yara Jiménez, no se ha manifestado sobre la solicitud de su bancada de dar trámite a la investigación y el eventual procedimiento de destitución.

La gestión de los diputados de gobierno se da como reacción a la inspección sorpresa que la Defensoría realizó en el Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (Cacco), junto con el fiscal general, Carlo Díaz, y funcionarios de la Defensa Pública, el 13 de noviembre anterior.

El oficialismo atribuye a Cruickshank presuntas amenazas, intimidación y un trato irrespetuoso hacia funcionarios del Ministerio de Justicia. También le reprocha una supuesta negligencia manifiesta en la atención de las víctimas del crimen y sus familias.

La defensora rechaza esas acusaciones. Sostiene que funcionarios de Justicia obstaculizaron el trabajo de su equipo, incluso físicamente, y que ella respondió con firmeza ante el comportamiento que consideró irrespetuoso.

La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, rechazó dejar su cargo

También ha defendido que la labor de la institución consiste en proteger los derechos humanos de todas las personas, incluidas aquellas que se encuentran privadas de libertad, sin que eso signifique desatender a las víctimas.

La competencia de la Asamblea Legislativa sobre este nombramiento y eventual separación tiene fundamento en la propia Ley de la Defensoría de los Habitantes. El artículo 2 establece que la institución está adscrita al Congreso aunque desempeña sus actividades con independencia funcional, administrativa y de criterio.

Angie Cruickshank, defensora de los Habitantes, se negó a renunciar al cargo, pese a moción aprobada por el PPSO. (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jiménez Flores)

Una comisión especial tendría que investigar el caso

Las causas por las que Cruickshank puede ser separa del cargo se encuentran definidas en la Ley de la Defensoría de los Habitantes. El artículo 6 contempla, entre otras, la renuncia, la muerte o incapacidad sobreviniente; la negligencia notoria o las violaciones graves al ordenamiento jurídico en el ejercicio del cargo; las incompatibilidades y una condena firme por delito doloso.

La causal invocada por el PPSO —la presunta negligencia manifiesta— no permite que el plenario acuerde la destitución de inmediato. El artículo 7 de esa ley dispone un procedimiento específico cuando se trata de negligencia notoria o violaciones graves al ordenamiento jurídico.

En ese supuesto, corresponde al presidente de la Asamblea Legislativa nombrar una comisión para que investigue los hechos, escuche a la persona defensora y presente un informe al Congreso en un plazo de 15 días hábiles.

El artículo 17 del reglamento de la Defensoría desarrolla ese procedimiento. Establece que el presidente legislativo debe integrar una comisión especial para realizar una investigación sumaria, conceder audiencia a la persona investigada y garantizarle el debido proceso.

Una vez concluida la investigación, la comisión debe remitir su informe al plenario. La defensora también tiene la posibilidad de comparecer ante los diputados. Después, el Congreso discute el informe y lo somete a votación.

Si el informe es desfavorable para la persona investigada y el plenario lo aprueba, la Asamblea puede declarar vacante el puesto. Para ello se requiere el voto de la mayoría absoluta de los diputados presentes.

El oficialismo cuenta con 31 de los 57 integrantes de la Asamblea Legislativa, por lo que dispone de los votos necesarios para aprobar una eventual destitución.

En agosto del 2020, el entonces presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank (Q. E. P. D.), ordenó la creación de una comisión especial que investigó la labor de la defensora de los Habitantes de aquel momento, Catalina Crespo.

El antecedente de Catalina Crespo: investigación secreta e informes que luego se hicieron públicos

El último antecedente de un procedimiento legislativo para valorar la continuidad de una defensora de los Habitantes ocurrió en el 2020, cuando el entonces presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank (Q. E. P. D.), ordenó investigar a la defensora de aquel momento, Catalina Crespo, a raíz de señalamientos de directores de la institución sobre presuntas irregularidades en la investigación relacionada con la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Los cuestionamientos incluían supuestas alteraciones en los procesos de investigación y la omisión del nombre del exministro de la Presidencia Rodolfo Piza en el informe final sobre el caso.

La creación de la comisión investigadora fue avalada por los jefes de fracción de los partidos políticos. La comisión recibió las denuncias y examinó las actuaciones de Crespo.

En ese caso, la comisión encargada del proceso manejó de forma secreta las audiencias y los informes. La decisión fue impulsada por la entonces presidenta de la comisión, María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), con base en un criterio del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.

Finalmente, la mayoría de diputados respaldó la continuidad de Crespo al frente de la Defensoría de los Habitantes. (JOHN DURAN)

Solís defendió la confidencialidad al considerar que se trataba de un procedimiento de naturaleza sancionatoria y disciplinaria, en el que debía protegerse información sensible de la persona investigada. También advirtió sobre el riesgo de que se produjeran nulidades si no se resguardaban esos datos.

La investigación concluyó el 7 de setiembre del 2020. Sin embargo, cinco días después, el 12 de setiembre, Cruickshank modificó el criterio aplicado hasta ese momento y ordenó hacer públicos los informes de mayoría y minoría de la comisión.

El caso llegó posteriormente al plenario, donde 36 diputados votaron a favor de que Crespo continuara en el cargo, mientras que 12 se pronunciaron en contra de mantenerla como defensora.

El respaldo a Crespo incluyó a 15 diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), seis del PUSC, seis de Restauración Nacional (PRN), uno del Partido Integración Nacional (PIN), cinco independientes de Nueva República y tres legisladores independientes.

Entre quienes votaron en contra hubo ocho diputados del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), uno del PIN, uno del Frente Amplio (FA), uno del PUSC y uno del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC).