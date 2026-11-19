La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, aseguró este jueves que no renunciará a su cargo, luego de que 29 diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) aprobaran una moción para exigir su salida inmediata y, de no concretarse, aperturar un procedimiento de investigación que determine si corresponde destituirla.

Cruickshank hizo el anuncio durante una conferencia de prensa, en la que no atendió consultas de los medios de comunicación.

La iniciativa de los oficialistas se dio como reacción a una visita de supervisión sorpresa que realizó el viernes anterior al Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (Cacco), con el propósito de inspeccionar las condiciones del centro y verificar el cumplimiento de los derechos humanos de los privados de libertad.

La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, rechazó dejar su cargo

En la moción, los diputados atribuyeron a Cruickshank supuestas amenazas, intimidaciones y un trato irrespetuoso durante esa inspección.

Además, los legisladores oficialistas alegaron una “manifiesta negligencia” de la defensora en la protección de los habitantes que han sido víctimas de la criminalidad y han perdido a sus seres queridos a manos de delincuentes.

La moción se aprobó el 16 de noviembre con 29 votos a favor, todos de diputados del PPSO. En contra votaron 21 legisladores del bloque democrático.

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