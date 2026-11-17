La fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) impuso con su mayoría parlamentaria, este lunes, dos mociones de orden que plantean exigir las renuncias, o bien los procesos de destitución, del fiscal general de la República, Carlo Díaz, y de la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank.

Se trata de dos mociones presentadas y aprobadas en medio de una gran molestia de los diputados de gobierno contra los dos funcionarios por la visita de supervisión sorpresa realizada el viernes anterior en el Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (Cacco), para inspeccionar las condiciones del lugar y el cumplimiento de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en ese lugar.

Las propuestas plantean quejas porque, en criterio de los oficialistas, por hacer una inspección de sorpresa, tanto Díaz como Cruickshank dejaron de realizar sus labores de acción penal contra la criminalidad, en el caso del fiscal, y de protección de las familias de los delincuentes, en el caso de la defensora.

En intervenciones realizadas en el plenario y en el texto de la moción, los diputados del PPSO argumentaron que la visita realizada a la ampliación del centro de atención institucional Jorge Arturo Montero (popularmente conocido como La Reforma) fue ampliamente cuestionada por la ciudadanía, cuando en realidad los ataques a los funcionarios por ese trabajo provienen de los simpatizantes del gobierno y funcionarios oficialistas.

La diputada Kattia Calvo, del PPSO, centró sus ataques en la defensora Cruickshank, por la inspección que hizo en el Cacco, el viernes. (Asamblea Legislativa/La Nación)

Los diputados chavistas alegaron que la inspección de las condiciones de los privados de libertad fue un show político y alegaron que las actuaciones de Carlo Díaz y Angie Cruickshank fueron irrespetuosas “frente al dolor de miles de víctimas de la delincuencia y sus familias”.

Oficialistas piden renuncia o destitución del fiscal

En el caso de Carlo Díaz, la moción dice que el PPSO rechaza el “mensaje que transmitió el fiscal hacia las víctimas y las familias que esperan justicia”, además de que argumentaron que la confianza en el Ministerio Público se encuentra deteriorada y cuestionada.

El viernes, tras su visita al Cacco, Díaz explicó que la visita se debe a múltiples denuncias recibidas por presuntas torturas y abusos de autoridad, supuestamente ocurridos en las últimas semanas, en ese lugar.

En su visita al Cacco, Carlo Díaz aseguró que se hizo la visita por múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos a los privados de libertad. (John Durán/La Nación)

“Pudimos constatar que se están presentando algunas situaciones que podrían encajar en violaciones de derechos humanos y abuso de autoridad y de tortura”, dijo el fiscal a la prensa.

La moción plantea que Carlo Díaz debe renunciar, o bien que la Corte Plena abra un proceso de destitución para el fiscal general, quien fue reelegido por unanimidad de los magistrados el pasado 19 de octubre.

Según los diputados de gobierno, hay “graves cuestionamientos sobre su liderazgo y conducción del Ministerio Público”, así como “negligencia en la persecución del crimen organizado”.

Ataques a la defensora Cruickshank

En la moción referida directamente a la defensora de los Habitantes, impulsada por una diputada guanacasteca del PPSO, afirman que hubo un “enfrentamiento verbal” entre Angie Cruickshank y la directora general de Adaptación Social, Lucrecia Tejada, y que esta última denunció haber recibido “trato intimidatorio”.

Diputadas de oposición como Abril Gordienko, del PUSC, defendieron lo hecho por el fiscal y la defensora, mientras acusaron al PPSO de lanzar nubes de humo por las denuncias contra el gobierno. (Asamblea Legislativa/La Nación)

Entre los ataques lanzados hacia la defensora por la visita de sorpresa que realizó, los diputados de gobierno cuestionaron las prioridades de la funcionaria, porque alegan que hacer esa inspección va a contrapelo con la defensa de los derechos de todos los habitantes, incluidas las víctimas de la delincuencia y sus familias.

“Rechazamos la forma altanera e irrespetuosa con que la defensora se dirigió hacia el personal administrativo y policial del centro penitenciario y manifestamos nuestra solidaridad hacia estos valientes trabajadores que nos cuidan todos los días”, dice la moción aprobada.

El PPSO pide la renuncia de Cruickshank al cargo, o bien la apertura de un procedimiento de investigación en la Asamblea Legisltiva, para determinar o no la procedencia de su destitución.

La respuesta del Bloque Democrático

Frente al enojo del oficialismo, los diputados del Bloque Democrático no solo votaron en forma negativa las mociones, sino que además acusaron al PPSO de lanzar nubes de humo contra los funcionarios que han denunciado incumplimientos legales de parte del gobierno de Laura Fernández y, antes, de la administración de Rodrigo Chaves.

De hecho, los opositores enfatizaron que buena parte del enojo surge porque la Fiscalía General de la República abrió este lunes una investigación contra el expresidente Rodrigo Chaves, ministro de la Presidencia y de Hacienda, por los ofrecimientos que le hizo a la comunidad de Turrúcares a cambio de que se haga en su suelo un relleno sanitario.