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Sucesos

Fiscal general, Defensa Pública y Defensoría de los Habitantes hacen visita sorpresa al Cacco

El Ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, cuestionó la intención de los funcionarios que inspeccionan el Cacco.

El Fiscal Carlo Díaz llega al CACCO en operativo sorpresa
La delegación compuesta por la Fiscalía General, la Defensoría de los Habitantes, el Mecansimo de Prevención de la Tortura y la Defensa Pública llegó al Cacco a eso de las 10:00 a. m. JOHN DURAN
Christian Montero