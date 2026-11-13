Fiscal general, Defensa Pública y Defensoría de los Habitantes hacen visita sorpresa al Cacco

Desde las 10 a. m. la defensora de los Habitantes, el director de la Defensa Pública, el fiscal general y el director del Mecansimo de Prevención de la Tortura, así como personal de esas dependencias, desarrollan una visita de supervisión en el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco).

La diligencia ocurre en respuesta a denuncias presentadas por presuntas torturas y abusos de autoridad en las últimas semanas ante estas dependencias.

La intención de las autoridades es corroborar o descartar la existencia de violaciones de derechos humanos y delitos cometidos en perjuicio de la población privada de libertad.

El fiscal general Carlo Díaz, encabeza una inspección sorpresa en la carcel conocida como el CACCO. (JOHN DURAN/John Durán)

En la Defensoría informaron de que la visita forma parte de la labor ordinaria que realizan ”con el propósito de recopilar información que permita a la institución realizar el informe que corresponde, como parte de su labor de inspección en distintos establecimientos públicos entre ellos hospitales, centros educativos, albergues y comunidades como en Crucitas", donde celebraron unas jornadas de atención de quejas.

Revisión en el CACCO: Autoridades evalúan el trato a los privados de libertad

El Ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, cuestionó la visita sorpresa que procura verificar las condiciones en que se encuentran los privados de libertad, en su cuenta personal de Facebook publicó que la llegada de la delegación fue “sin previa coordinación con el Ministerio de Justicia y Paz”.

Además cuestionó la intención de los funcionarios que inspeccionan el Cacco. “Que cada costarricense saque sus propias conclusiones sobre estas actuaciones -especialmente las del fiscal general de la República-, del lado de quien están y a quien defienden”, publicó el ministro.

La delegación que desarrolla la inspección brindará un informe al finalizar la visita.