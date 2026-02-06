¿Por qué hay 59 asientos en la Asamblea Legislativa si son 57 diputados?

El acomodo de los diputados en el plenario de la Asamblea Legislativa es una discusión tras bambalinas que se puede tornar intensa antes del inicio de un nuevo cuatrienio, o incluso en el transcurso del mismo.

Es el espacio donde se debaten proyectos de ley, nombramientos o levantamientos de inmunidad, y las tensiones políticas consumen el ambiente.

La tradición dicta que la bancada oficialista se ubica al lado izquierdo del Directorio legislativo, de espaldas a la barra de prensa, y los legisladores de oposición se sientan a la derecha, frente a los periodistas.

El actual plenario, inaugurado en octubre del 2020, consiste en dos bloques de 28 asientos en cada lado, cada uno con dos filas de 14 espacios. En medio, tres asientos del Directorio: el presidente legislativo, junto a las dos secretarías, para un total de 59 sillas.

Pero, ¿por qué hay 59 sillas si el Congreso se compone de 57 diputados? Una fuente legislativa consultada por La Nación explicó que se incluyen dos “campos comodín” previendo choques internos que lleven a la declaración de diputados independientes, y así ellos puedan trasladarse a otra silla lejos de la bancada con la que rompieron.

Generalmente, un mes antes del 1.° de mayo, la administración de la Asamblea Legislativa decide el acomodo y coloca las placas de cada curul. Sin embargo, apenas entran los nuevos diputados, empiezan a negociar las fracciones para decidir dónde sentarse, y mueven las placas según el resultado de las negociaciones.

Para el periodo 2026-2030, lo más probable es que 28 diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) ocupen el bloque a la izquierda del Directorio, y como ellos tendrán potestad de elegir los cargos del Directorio, también ocuparán esos tres asientos en medio para completar el acomodo de sus 31 legisladores.

Del otro lado, le tocará negociar los espacios a las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN), con 17 diputados, Frente Amplio (FA), con siete, y las bancadas unipersonales de la Coalición Agenda Ciudadana y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Estas discusiones parecen triviales, pero reflejan el trasfondo político de cada decisión legislativa.

Como se dice en los pasillos de Cuesta de Moras, “La Asamblea Legislativa es un órgano político y no hay nada más político que la Asamblea Legislativa”.