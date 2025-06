Por intentar sepultar plan de vuelos baratos, Rodrigo Chaves bloqueó iniciativa fundamental para financiar gastos

La intención de sepultar definitivamente el proyecto de ley sobre vuelos baratos entre Costa Rica y el resto de Centroamérica, que finalmente le salió mal al presidente Rodrigo Chaves, este jueves, también tuvo un efecto negativo sobre otros objetivos del Gobierno y del Ministerio de Hacienda, en particular.

Básicamente, por querer pegarles un golpe a las fracciones de la oposición, que no tenían suficientes votos disponibles para resellar la propuesta sobre tiquetes aéreos baratos, Chaves terminó bloqueando la posibilidad de que ese mismo día se votara la reforma sobre eurobonos, que le dará al Poder Ejecutivo financiamiento más barato para sus gastos presupuestarios.

Se trata de una modificación a la ley que autoriza al Gobierno a emitir títulos de deuda en el mercado internacional por $5.000 millones, a razón de $1.500 millones en el primer semestre del 2023 y lo mismo en el segundo semestre de ese año. Así como dos emisiones de $1.000 millones en cada uno de los dos años siguientes.

Como Hacienda no hizo la colocación correspondiente al 2024, solicitó a los congresistas aprobar una reforma para trasladar la emisión del año pasado al 2025 y la emisión final, al 2026.

El proyecto está a punto de su votación en primer debate, en el plenario de la Asamblea Legislativa. De hecho, habría podido terminarse con las mociones pendientes, en la sesión del jueves, si el Gobierno no hubiera retirado todos los proyectos de la agenda, con tal de sepultar el plan sobre vuelos baratos, del diputado Eliécer Feinzaig. del Partido Liberal Progresista (PLP).

Por querer darle un golpe a la oposición con el plan de vuelos baratos, Rodrigo Chaves terminó bloqueando el avance del proyecto sobre eurobonos. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

Pilar Cisneros clamó por eurobonos, más tarde defendió a Zapote

La iniciativa sobre eurobonos, que también la está urgiendo el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, se había discutido por varias sesiones, pues tenía mociones del PLP pendientes.

La vocera del chavismo, Pilar Cisneros, reclamó temprano el jueves, durante la reunión de las jefaturas de fracción, por la lentitud en el trámite y retó a las demás fracciones para que finalmente el plan se votara ese día.

Incluso, al presidente legislativo, Rodrigo Arias, lo instó a promover que el proyecto avance en el plenario, vigilando los recesos y las rupturas de cuórum.

Tanto interés parecía tener Cisneros, que realmente resultaron sorprendidas las demás fracciones cuando Chaves ordenó limpiar toda la agenda, al mediodía, incluyendo el plan sobre eurobonos, para obligar al plenario a discutir el veto sobre tiquetes aéreos.

Sin embargo, una contrajugada de la oposición, urdida a base de usos de la palabra y recesos, así como votaciones lentas, terminó por hacer inefectiva la intención de Chaves.

Un veto presidencial no se puede discutir después de las 4 p. m. en el plenario, pues el Reglamento legislativo obliga a los diputados a pasar a la segunda parte, centrada en la votación de proyectos.

Movida inefectiva, cambio de discurso

Como la movida de sacar los proyectos de agenda no prosperó, y la ausencia de proyectos en agenda obligó a terminar la sesión del plenario de forma adelantada —cuando se habría podido votar la reforma de eurobonos— a Pilar Cisneros no le quedó otra que defender lo actuado por Casa Presidencial y acusar de vagancia a las demás fracciones políticas.

No obstante, fue directamente por la acción del Poder Ejecutivo que no quedó ningún proyecto para discutir y, al final, la Presidencia de la República no se dejó ni el santo ni la limosna.

La subjefa de Liberación Nacional, Alejandra Larios, rechazó las acusaciones de vagabundería que hizo Pilar Cisneros y remarcó que fue decisión del Gobierno dejar la agenda sin proyectos.

Consultada por La Nación, en conferencia de prensa, Cisneros defendió que se quitaran todos los expedientes porque su idea era ver el resello, hacer check, y luego pasar a otra cosa.

“Ahora habrá que planear una nueva estrategia para ver qué hacemos”, dijo la oficialista.

Nogui Acosta por su parte, recalcó que el plan sobre eurobonos no solo le permite recurrir a deuda barata, porque financiarse en el mercado interno le sale más caro, sino también por el volumen y las necesidades de Hacienda, porque el mercado local en dólares es muy pequeño.

Por ejemplo, para pagar vencimientos de deuda, Hacienda tuvo que endeudarse en colones y comprarle dólares al Banco Central de Costa Rica (BCCR), cuando lo mejor sería endeudarse en la misma moneda en la que se necesita cancelar.

“No solo es cubrir la capacidad de este gobierno de endeudarse, sino también dejarle la posibilidad al nuevo gobierno de tener $1.000 millones para hacerles frente a los vencimientos”, enfatizó Acosta.