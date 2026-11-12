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Política

Poder Judicial responde a Rodrigo Chaves y defiende gestiones ante Sala Constitucional

El Poder Judicial defendió sus gestiones ante la Sala Constitucional y señaló que el gobierno suspendió el diálogo sobre las normas del presupuesto 2027

Poder Judicial y Sala Cuarta
La institución acudió a la Sala Constitucional para cuestionar las restricciones presupuestarias previstas para el 2027. Alonso Tenorio
Silvia Ureña Corrales