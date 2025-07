Poder Judicial admite que envió información errada sobre ministro de Justicia: Gerald Campos no fue sancionado

El Poder Judicial admitió este martes que envió información errada sobre el ministro de Justicia, Gerald Campos, cuando le respondió una consulta al diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA). Campos no recibió sanción alguna cuando se desempeñaba como subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ni por parte de la Corte Plena ni de la Inspección Judicial.

El jueves 10 de julio, Javier Brenes González, secretario a. i. del Tribunal de la Inspección Judicial, le contestó al legislador que, el 9 de agosto del 2021, la Corte Plena había sancionado al actual jerarca con una amonestación por haber enviado información que debía reservar al entonces magistrado penal, Celso Gamboa.

No obstante, este 15 de julio, el Poder Judicial corrigió lo dicho y aclaró que “la Corte Plena resolvió el caso con una votación mayoritaria en favor de desestimar la queja, aunque se registró un voto de minoría que se pronunció por imponer una sanción”.

“Adicionalmente, informamos que el oficio 691-IJ-2025, enviado por la Inspección Judicial en respuesta a una solicitud de información de parte de una persona legisladora, contenía una confusión entre el voto de mayoría con el voto de minoría. Este será corregido durante el transcurso de este martes 15 de julio", dice la comunicación enviada por la oficina de prensa del Poder Judicial. Nunca existió la amonestación escrita por falta grave como consecuencia del expediente disciplinario 19-003281-0031-DI.

La Corte informó de que así lo constató al revisar los registros correspondientes en la Inspección Judicial.

El informe errado de dicho tribunal interno se lo envió al diputado Acuña, el viernes 11 de julio, el director a. i. del despacho de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Morales Ramírez.

Ese viernes, cuando La Nación recibió el primer documento, envió un correo electrónico con una consulta para el ministro Campos a la oficina de prensa del Ministerio de Justicia, consultándole si había apelado el caso en alguna otra instancia judicial, así como requiriéndole un comentario al respecto.

Ese día no hubo respuesta, pero la misma noche de ese viernes 11 de julio, Gerald Campos dio una entrevista en el canal ¡OPA! en la cual se refirió al tema, de manera que sus declaraciones fueron registradas.

En esa entrevista, consignada por La Nación, el ministro Campos explicó que todo el caso giró en torno a una denuncia, la cual ingresó en medio de una huelga de médicos legales.

Según relató, él había recibido una llamada del entonces magistrado Celso Gamboa, quien le había preguntado quiénes habían denunciado.

“Le dije que no sabía, pero que tenía el dato por correo y yo le traslado a él la información por correo para dejar trazabilidad”, manifestó.

“La potestad disciplinaria es de Corte Plena, que analizó todo el informe y se dio cuenta de que no había nada. Que fue una causa basura que ni siquiera debió haberse abierto, la desestimaron”, manifestó al canal OPA.

Gerald Campos: “Nunca fui sancionado”

Campos insistió en que la queja se desestimó y se ordenó el archivo del expediente, sin que se le impusiera sanción alguna, además de que la difusión de información contraria a este hecho carece de sustento legal y documental.

El martes 15 de julio, a las 7:42 a.m., La Nación recibió un correo electrónico de la oficina de prensa del Ministerio de Justicia, con la explicación de Campos a las consultas enviadas desde el viernes anterior.

En ese mensaje, Campos expresó que “recientemente, circularon informaciones, donde ya mis abogados van a presentar las denuncias correspondientes porque hay una clara afectación al honor, de que yo en el pasado había dado datos de investigaciones del crimen relacionados al señor Gamboa. Eso es absolutamente falso”.

Afirmó que la Corte Plena, en la sesión 1045-2021 del 19 de agosto del 2021, analizó una causa disciplinaria en su contra, pero esta tenía que ver única y exclusivamente con la huelga que hicieron los médicos legales del Poder Judicial para no hacer autopsias.

“En ese momento, se pidió apoyo a Fuerza Pública para dar seguridad y ese apoyo lo coordinó el Director General del OIJ en aquel momento, porque había médicos que querían trabajar y otros no. Después un ciudadano, de nombre Juan José Vargas, de quien nunca se pudo establecer si la identidad era cierta o no, nos denunció a todos, pues consideró que era una intromisión del Poder Ejecutivo violentando la soberanía del Poder Judicial como si dar seguridad fuera intromisión.

“Hicieron la investigación, se determinó como siempre que yo dejo trazabilidad de mis actos y los correos que encontraron tenían que ver con esta situación acaecida con la no labor de los médicos forenses en aquel momento. Ese día, la Corte dispuso desestimar la queja interpuesta contra mi persona y ordenar el archivo de la causa de algo que nunca debió siquiera investigarse”, aseveró.

“No se vale que traten de atacar a las personas y sectores que sí estamos matriculados con la seguridad del país, que inclusive tenemos que andar con más custodia de la cuenta pero que hay un compromiso con cumplir.

“En este sentido, no entiendo cómo, si el Poder Judicial es uno, este señor Jorge Morales Ramírez, Director a.i del despacho de la Presidencia se limita a enviar un oficio de la Inspección Judicial de un señor Javier Brenes González cuando la Inspección Judicial no tiene potestad disciplinaria sobre los jerarcas del OIJ.

“Esto me genera muchas dudas. Si hablamos de transparencia me genera muchas dudas. Por qué se dan datos no ciertos De un poder de la República. No quiero pensar mal, pero la tarea no es fácil, aunque seguiremos trabajando sin descanso por la seguridad de Costa Rica”, agregó el ministro Campos.

Gerald Campos dejó el Poder Judicial para unirse al gobierno en mayo del 2022.