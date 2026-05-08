Política

PLN y FA advierten retroceso democrático por caída de Costa Rica en índices de libertad de prensa

En el análisis del último informe de labores de Rodrigo Chaves, lamentaron la caída de 30 puestos en índice de Reporteros Sin Fronteras

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Por Aarón Sequeira
Diputados Libertad de prensa PLN FA
Durante su análisis del informe de Rodrigo Chaves, Salvador Padilla, del PLN, lamentó el temor del oficialismo hacia la prensa. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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