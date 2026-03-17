PLN y chavistas impulsan trámite rápido de crédito con el BCIE para ampliar ruta 1

El diputado alajuelense del chavismo, Jorge Rojas, presentó una moción para dispensar de todos los trámites el crédito por $770 millones del BCIE para ampliar el corredor vial San José-San Ramón.

Los diputados de las fracciones de Liberación Nacional (PLN) y los chavistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), impulsan una moción para acelerar el trámite del proyecto de ley de crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para ampliar el corredor vial San José-San Ramón.

Desde el miércoles, el diputado Jorge Rojas presentó una moción de dispensa de los trámites del empréstito, con tal de acelerar su trámite en el plenario legislativo, lo que permitiría que las mociones de fondo que se presenten sean discutidas directamente en el pleno y el proyecto no tenga que regresar a la Comisión de Hacendarios.

Esa dispensa de los trámites permitiría eliminar los plazos que hay que cumplir entre la presentación de mociones, su trámite en la comisión y su regreso al plenario, antes de la discusión y votación en primer debate.

Este lunes, la fracción del PLN acordó darle el respaldo a esa vía rápida, de manera unánime, y anunció que dará todos sus votos para aprobar la moción de orden que permita el empujón.

“Con esta decisión, el PLN reafirma su compromiso con una obra clave para la movilidad, la seguridad vial y el desarrollo económico de las comunidades que dependen diariamente de este corredor”, anunció Liberación.

La jefa del partido de gobierno, Pilar Cisneros, explicó que el oficialismo está impulsando la vía rápida de ese proyecto de financiamiento porque urge para empezar la obra, pues si el crédito con el BCIE se aprueba esta misma semana, apenas podría empezar a mediados de 2027.

“Yo espero que sí (se vote la vía rápida). No hay un solo diputado que no crea que eso tiene que estar. Cuanto más nos demoremos en aprobar el préstamo, más se va a demorar la obra”, dijo.

Todavía este lunes no se pudo votar la dispensa de los trámites del expediente 25.183, pues el proyecto no ha llegado a la Secretaría del Directorio, después de que fue dictaminado el miércoles pasado, en la Comisión de Hacendarios.

Detalles del proyecto de financiamiento

De los $770 millones, el BCIE aporta $600 millones, mientras que el Fondo de la OPEP pone el resto del monto.

El empréstito está suscrito entre el gobierno, el BCIE y el Fondo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para el Desarrollo Internacional, y busca financiar la ampliación de 55,63 kilómetros, divididos en seis tramos, que pasarán de dos a cuatro carriles. También la radial Río Segundo, que conectará la vía San José-San Ramón con la ruta 147, en los 4,45 kilómetros, con tres carriles en el primer kilómetro y dos carriles en los 3,41 kilómetros restantes.

Entre las obras se incluyen espaldones externos e internos, así como obras complementarias, 16 intercambiadores (pasos elevados, túneles, rotondas), la mejora de siete puentes vehiculares ya existentes, y la construcción de cinco puentes nuevos, 20 puentes peatonales, 110 bahías de buses, pasos de fauna, vías de servicio, sistemas de vigilancia e información a los usuarios, ocho estaciones de peaje, una de pesaje, iluminación, señalización, entre otras.

Según el Poder Ejecutivo, el financiamiento de la ampliación de la ruta 1 permitirá una notable reducción en los tiempos de viaje en uno de los corredores viales con mayor congestión vial del país, para mejorar la fluidez vehicular y disminuir las emisiones contaminantes.

Adicionalmente, la exposición de motivos plantea que se podrán disminuir los costos de operación asociados al transporte de personas y mercancías, y traducirse en mayor competitividad para el sector productivo.

La promesa del gobierno es que, con el proyecto de ampliación de esa carretera, se verán sustancialmente mejoradas las condiciones de seguridad vial.