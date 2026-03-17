Política

PLN y chavistas impulsan trámite rápido de crédito con el BCIE para ampliar ruta 1

Moción de diputado Jorge Rojas pretende acelerar llegada del expediente al plenario

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Por Aarón Sequeira
Imágenes del plenario legislativo, durante la discusión del levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, a solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para que enfrente 15 denuncias en su contra por presunta beligerancia política.
El diputado alajuelense del chavismo, Jorge Rojas, presentó una moción para dispensar de todos los trámites el crédito por $770 millones del BCIE para ampliar el corredor vial San José-San Ramón. (Asamblea Legislativa /La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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