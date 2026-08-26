Política

PLN daría sus votos para una emisión de eurobonos menor a la que pide el gobierno: esta es su propuesta

Diputados de Liberación pusieron sobre la mesa las mociones con el monto y el plazo de colocación, así como los indicadores que se deberían cumplir

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Por Aarón Sequeira

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Expertos eurobonos comisión de hacendarios
La Comisión de Hacendarios recibió a varios expertos para pedirles criterios sobre el proyecto de ley de eurobonos. Milagro Saborío, IICE UCR (Esteban Rojas/Asamblea Legislativa/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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