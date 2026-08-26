PLN daría sus votos para una emisión de eurobonos menor a la que pide el gobierno: esta es su propuesta

La Comisión de Hacendarios recibió a varios expertos para pedirles criterios sobre el proyecto de ley de eurobonos. Milagro Saborío, IICE UCR

La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) aceptaría dar sus votos para aprobar una emisión de títulos valores en el mercado internacional, conocidos como eurobonos, mucho menor que el monto y el plazo que pide el gobierno de Laura Fernández.

Así consta en las mociones presentadas por los tres diputados liberacionistas de la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde plantean que la emisión debería ser de $6.000 millones para un máximo de cuatro años, y no de $13.500 millones para nueve años, como la solicitó el oficialismo en el proyecto de ley presentado en diciembre pasado.

La contrapropuesta verdiblanca mantiene la autorización para colocar hasta $1.500 millones por año durante los siguientes cuatro años pero bajo la premisa de que se cumplan ciertas condiciones en los indicadores.