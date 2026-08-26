Política

Eurobonos: expertos recomiendan cambios en el proyecto, pero advierten de no postergar ajuste fiscal

Economistas de UCR, UNA y Academia de Centroamérica señalaron ventajas y desventajas de propuesta gubernamental

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Por Aarón Sequeira
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Milagro Saborío, del IICE de la UCR, dio varias recomendaciones sobre el proyecto de eurobonos. (Esteban Rojas/Asamblea Legislativa/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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