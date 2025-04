Pilar Cisneros duda de Laura Fernández como candidata a la Presidencia

La diputada jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, duda de que la exministra de la Presidencia, Laura Fernández, sea la figura ideal para asumir la candidatura presidencial del chavismo en el 2026.

La noche del lunes, en el programa El Octavo Mandamiento del canal Gente OPA, Cisneros respondió con un “no sé” cuando le preguntaron si propondría a Fernández como candidata.

“Trabajé con ella un tiempo como ministra de la Presidencia, tiene cualidades valiosas”, dijo.

Le repreguntaron y se produjo el siguiente intercambio:

- ¿La hubiera propuesto usted?

- No sé, a mí me encanta tener el tablero lleno primero, antes de proponer a alguien y no lo tengo lleno.

- ¿No la hubiera propuesto?

-No señor, no, a ver, ¿qué hay en el tablero?

Cisneros insistió en qué ella tendría que destacar, pero existe la posibilidad de que otra persona lo haga. Incluso, cuestionó quién la está proponiendo como candidata presidencial.

Laura Fernández fue una de las figuras del gobierno que renunció el 31 de enero, día máximo para que dimitieran los ministros interesados en postularse para la Presidencia de la República.

También, dimitió Mauricio Batalla, pero renunció la semana pasada a la política luego de conocerse que le pagó a una mujer para que solicitara que se archivara una causa por presunto abuso sexual en su contra.

