Pilar Cisneros augura sorpresas en elección de Directorio Legislativo

La jefa de fracción del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, augura que habrá sorpresas en la elección del Directorio de la Asamblea Legislativa este 1.° de mayo.

Cisneros consideró que la reelección del liberacionista Rodrigo Arias como presidente del Congreso, por cuarto periodo consecutivo, está completamente definida. Sin embargo, consideró que los demás puestos del directorio aún están en vilo.

“(La reelección de Arias) estaba cantada desde hace mucho tiempo, estaba negociado. Donde yo creo que podrían haber sorpresas es en el resto de los puestos, he hablado con varios compañeros que no van a apoyar a uno o a otro. Pero la Presidencia está totalmente amarrada”, indicó la legisladora.

Además, la jefa de fracción consideró que la continuidad de Arias es “una mala noticia para Costa Rica”, ya que no existe ni existirá ninguna comunicación entre el liberacionista y el presidente Rodrigo Chaves.

“Difícilmente ese puente se va a reestablecer, entonces va a ser muy difícil avanzar. Además tenemos la campaña electoral que siempre trae pasión y críticas. Sin embargo, yo no pierdo la esperanza de que se aprueben algunos proyectos vitales, entre ellos jornadas 4x3″, declaró Cisneros.

La oficialista Pilar Cisneros consideró que pueden haber sorpresas en la elección del Directorio Legislativo este 1.° de mayo. (Jose Cordero/José Cordero)

La líder oficialista estimó que aún hay incertidumbre respecto a las personas que ocuparán las secretarías y la vicepresidencia del Directorio. Hasta la noche del miércoles 30 de abril, la candidata más fuerte para ocupar la vicepresidencia era la socialcristiana Vanessa Castro, luego de las negociaciones entre las fracciones del PLN y el PUSC.

“Doña Vanessa no ha sido una persona afín al gobierno, ha sido súper crítica. Hemos tenido muchos roces. Yo no veo a mucha gente apoyando a Vanessa. Lo que está amarrado es la presidencia, de ahí para abajo no sé”, indicó Cisneros, aunque descartó que el oficialismo postule algún candidato para esos cargos.

Anteriormente, el presidente Rodrigo Chaves advirtió que si la Asamblea Legislativa renueva el nombramiento de Rodrigo Arias como presidente del Congreso, él no nombrará un nuevo ministro de la Presidencia, en sustitución de Laura Fernández, que renunció el 30 de enero.

“Mientras Arias Sánchez esté ahí, deshonrando ese cargo, yo no voy a poner a nadie. ¿Para qué? Llevarle serenatas a una persona que no puede o no quiere escuchar, eso es botar la plata de los ticos”, advirtió el mandatario.

Al respecto, Pilar Cisneros aseguró que Chaves es una persona que no se desdice, por lo tanto, considera poco probable que cambie de opinión.

En caso de conseguir la reelección, sería la primera vez que un mismo diputado ocupa la presidencia del Congreso por cuatro periodos consecutivos desde el 2010, cuando el liberacionista Francisco Antonio Pacheco desempeñó ese cargo durante los cuatro años de la administración Arias Sánchez.