Pilar Cisneros anuncia posición del partido chavista sobre sanción a Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual

El jefe de fracción de Nueva República, Fabricio Alvarado, se acercó a conversar con la jefa chavista, Pilar Cisneros, la semana pasada, durante la sesión del plenario.

La jefa chavista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, dio a conocer este jueves el criterio sobre la posible sanción a Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual, tema que se discutirá el próximo lunes en el plenario de la Asamblea Legislativa.

La vocera chavista reveló que la fracción del gobierno no va a apoyar la imposición de una amonestación ética pública al diputado evangélico, pese a que dos informes de una comisión especial investigadora recomendaron sancionarlo.

En la misma sintonía estarían los cinco compañeros de Alvarado en el Partido Nueva República, quienes este jueves intentaron bloquear la resolución del presidente legislativo, Rodrigo Arias, para establecer el lunes como la fecha de discusión y votación del asunto.

Si hay culpables, hay sanción, pero no puede haber una crucifixión política sin tener los elementos de juicio para hacer una circomisión. — Pilar Cisneros, jefa chavista

Pilar Cisneros alegó que ella no está diciendo que el diputado sea inocente o culpable del hostigamiento sexual que denunció la exdiputada y asesora legislativa Marulin Azofeifa, ni que esté diciendo que ella diga verdad o mentira.

“No tengo elementos de juicio, no los he escuchado, no tengo los testimonios”, comentó la vocera chavista en declaraciones a la prensa.

Sin embargo, la fracción chavista tuvo uno de sus diputados en la comisión especial investigadora del presunto abuso sexual denunciado por Azofeifa. Se trató de Waldo Agüero, quien debía reportar todos los detalles a sus demás compañeros para que se formaran un criterio y tomaran una decisión sobre la eventual sanción.

Adicionalmente, la vocera del partido de gobierno adujo que, si el caso está judicializado, no les correspondería a los diputados fungir como jueces, para decidir si Fabricio Alvarado es culpable de abuso sexual o no.

“Le correspondería a un juez de la República. ¿De cuándo aquí los diputados somos jueces?“, afirmó.

Cisneros alegó que el proceso debe ir por la vía judicial y que un tribunal decida. Para ella, hacer la discusión en el plenario sería un “circoplenario”, solo para “hablar barbaridades”.

“No nos vamos a prestar a ese juego”, aseveró la vocera de los chavistas.

Pese a todos los argumentos expresados por Pilar Cisneros, sobre la judicialización del asunto contra Alvarado, ya los criterios del Departamento de Asesoría Legal y del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso habían explicado que la existencia de una denuncia penal por abuso sexual no excluye la posibilidad de llevar adelante un proceso administrativo por presunto hostigamiento sexual.

Cisneros agregó que, si se declara culpable a un diputado en sede judicial, “por supuesto que sí” se debería sancionar en el Congreso, pero alegó que no son los diputados quienes deben declararlo como culpable o inocente.

“Si hay culpables, hay sanción, pero no puede haber una crucifixión política sin tener los elementos de juicio para hacer una circomisión”, dijo.