Política

Pilar Cisneros anuncia posición del partido chavista sobre sanción a Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual

Jefa chavista alegó que no tienen elementos de juicio, a pesar de que uno de sus diputados estuvo en la comisión

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Por Aarón Sequeira y Lucía Astorga
Fabricio Alvarado, Pilar Cisneros, plenario
El jefe de fracción de Nueva República, Fabricio Alvarado, se acercó a conversar con la jefa chavista, Pilar Cisneros, la semana pasada, durante la sesión del plenario. (Aarón Sequeira/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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