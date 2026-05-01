Política

Pese a intento de la oposición de formar bloque, Yara Jiménez se convierte en la quinta presidenta legislativa

A la exsecretaria del Consejo de Gobierno solo le bastó el apoyo de su propio partido, Pueblo Soberano; liberacionista Diana Murillo tuvo 26 votos

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Por Aarón Sequeira
Entrega de credenciales a Diputadas y Diputados
Yara Jiménez se convirtió en la quinta presidenta de la Asamblea Legislativa de la historia. (JOHN DURAN/John Durán)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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