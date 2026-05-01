Pese a intento de la oposición de formar bloque, Yara Jiménez se convierte en la quinta presidenta legislativa

Yara Jiménez se convirtió en la quinta presidenta de la Asamblea Legislativa de la historia.

La abogada Yara Jiménez, exsecretaria del Consejo de Gobierno, se dejó la presidencia de la Asamblea Legislativa, este viernes 1.º de mayo, sin mayor sobresalto que el intento de los cuatro partidos de la oposición por conformar un bloque de 26 congresistas, con una papeleta conjunta.

A Jiménez, de 52 años, le bastaron los 31 votos de su agrupación, el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), para ser designada como jerarca legislativa. Es la quinta mujer designada como presidenta del Congreso.

Los puestos del Directorio se obtienen con 29 votos, es decir, la mitad más uno de los 57 presentes en el plenario del Congreso.

El bloque opositor postuló a la liberacionista Diana Murillo, hasta hoy alcaldesa de San Carlos, que obtuvo el apoyo de los 26 opositores.

Minutos antes de la elección, los jefes de los partidos Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC) habían anunciado la conformación ese bloque de 26 parlamentarios, que postularon no solo a Murillo, sino que también acordaron impulsar solo legisladoras para el Directorio, aunque con la claridad de no tener votos suficientes.

La candidatura de Jiménez llegó de sorpresa, cuando otros nombres de políticos de experiencia sonaban por sus aspiraciones a presidir el Poder Legislativo, entre ellos Nogui Acosta, exministro de Hacienda y exasesor legislativo de amplia experiencia en el Congreso; el exdiputado Gonzalo Ramírez y el abogado penalista José Miguel Villalobos, principalmente.

Sin embargo, el ascenso y postulación de Yara Jiménez surgió directamente ligado al apoyo de Chaves como persona de su entera confianza, tanto dentro del Consejo de Gobierno como en su participación dentro de polémicas relacionadas con la pretensión del presidente para otorgar a la empresa Tradeco

La carrera de Jiménez está vinculada a la administración de Rodrigo Chaves, donde se ha desempeñado como secretaria del Consejo de Gobierno desde el 8 de mayo de 2022.

En el ámbito académico, cuenta con una Maestría en Derecho Público por la Universidad de Costa Rica y una especialidad en Derecho Constitucional cursada en la Universidad de Pisa, Italia.

Antes que Jiménez, fueron presidentas del Congreso Rosemary Karpinsky (1986-1987), Rina Contreras (2000-2001), Carolina Hidalgo (2018-2019) y Silvia Hernández (2021-2022).