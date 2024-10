Periodista denunciado por tomar fotografía con supuesta connotación sexual a comunicadora de Fiscalía

El periodista Paulo Contreras, del canal 38, fue denunciado este jueves 10 de octubre por tomar una fotografía, con supuesta connotación sexual, a una comunicadora de la Fiscalía General de la República durante una sesión en la Asamblea Legislativa.

La comunicadora declaró que ella estaba cumpliando sus funciones, durante la comparecencia del fiscal general Carlo Díaz ante la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Públicos, cuando la seguridad del Congreso le pidió salir a “atender una situación que se había presentado”.

“Al llegar, la Unidad de Protección del fiscal general me puso en conocimiento de que una persona que se encontraba en la barra del público me tomó y compartió una fotografía de la parte de atrás de mi cuerpo, cuando estaba inclinada, sin que me diera cuenta y con aparente connotación sexual. Esto, al atender yo un llamado de don Carlo para que me acercara a precisar una información oficial”, explicó.

La directora ejecutiva de la Asamblea Legislativa, Karla Granados, confirmó que el personal de seguridad del edificio intervino, dialogó con las partes y llamó a la Fuerza Pública para que se hiciera cargo de la situación. Contreras permaneció en el lobby del edificio a la espera de las autoridades.

Posteriormente, funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentaron al lugar para hablar con la denunciante, el periodista investigado y el escolta que atestiguó los supuestos acontecimientos. No hubo detención.

Al lugar se presentó Douglas Sánchez, director del noticiero del canal 38, donde labora el investigado. Él afirmó que todo se trata de un error de interpretación y así lo demostrará a partir de las pruebas que tienen.

“Vamos a evidenciar que se trata de un error de interpretación. Dos personas que estaban detrás aseguran haber visto y sostienen que se trató de una fotografía cuando ella estaba... Ahora, estaba la comparecencia del fiscal general de la República, estaban más medios de comunicación ahí, pero bueno, lo demostraremos oportunamente.

“La fotografía se tomó para efectos ilustrativos. Yo no he encontrado un periodista que venga a la Asamblea Legislativa y no tenga su teléfono para tomar fotografías y enviarlas a las salas de redacción en la parte digital para publicar constantemente. Entonces, es un error de interpretación que vamos a demostrar”, declaró.

Además, Sánchez criticó el tiempo que tardó el OIJ en atender la situación.

“Para nosotros, el mayor interés siempre es que se deje al periodista trabajar de forma tranquila, libre. Si hay un tema puntual que atender, se atenderá puntualmente a lo interno, pero ciertamente hay un tiempo exagerado. No está detenido. Aquí no pueden tomar una declaración. No entiendo el procedimiento”, reclamó.

La Dirección Ejecutiva del Congreso dispuso de un espacio privado en sus oficinas para que los investigadores judiciales realizaran sus entrevistas y diligencias.

“Nuestra responsabilidad es velar por la protección de la imagen institucional, así como el resguardo de la integridad física, psicológica y moral de los diputados, de las personas funcionarias y de nuestros visitantes. En el caso en consulta, la seguridad de la institución brindó apoyo mediante el diálogo y la colaboración entre partes, sin afectar los derechos de las persona invulcradas”, expresó Granados en una declaración oficial.