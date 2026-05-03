Óscar Arias culpa a Rodrigo Chaves por retiro de visas a directivos de ‘La Nación’: ‘Es una profunda herida a nuestra libertad de prensa’

Óscar Arias, expresidente de la República, aseguró que el retiro de las visas a directivos de 'La Nación' es un golpe a la libertad de prensa de Costa Rica.

El expresidente de la República Óscar Arias (1986-1990; 2006-2010) aseguró que la decisión de Estados Unidos de retirarles las visas a los miembros de la Junta Directiva de La Nación constituye una “profunda herida a nuestra libertad de prensa”.

En una publicación en su perfil de la red social Facebook, el exmandatario responsabilizó directamente al presidente de la República, Rodrigo Chaves, por la decisión de retirar las visas a los directivos y señaló que se trata de un mecanismo de intimidación propio de los regímenes autoritarios, en los cuales se utiliza el poder para amedrentar al adversario.

“La revocatoria de las visas estadounidenses a los miembros de la Junta Directiva de La Nación a solicitud del presidente Rodrigo Chaves constituye una profunda herida a nuestra libertad de prensa y no es sino un medio de intimidación propio de los regímenes autoritarios en los cuales se utiliza el poder para amedrentar al adversario “, afirmó el exmandatario en su mensaje.

Este domingo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa y, en ese contexto, ante el retiro de las visas a miembros de la Directiva de este medio, Óscar Arias señaló que la democracia costarricense había sido, hasta hace muy poco, ajena a ese tipo de mecanismos de intimidación.

Para Arias Sánchez, es muy claro que el común denominador de todas las personas a quienes Estados Unidos les ha retirado la visa para entrar a ese país es que son personas que no simpatizan con el gobierno o que, en algún momento, han discrepado con alguna de las posiciones de Rodrigo Chaves.

“En una democracia, el crítico no es un enemigo a quien se debe eliminar. En mi caso, a aquellos que me han criticado, les ofrezco mi profunda gratitud porque, en vez de debilitarme, me fortalecieron y robustecieron intelectual y espiritualmente“, escribió Óscar Arias.

De hecho, al expresidente Arias se le revocó el permiso de ingreso a Estados Unidos en abril del año pasado. En aquel momento, el exmandatario declaró que el gobierno de Trump tiene, ahora, características de autocracia.

El retiro de las visas a miembros de la Junta Directiva de La Nación se dio a conocer este sábado, sin ninguna explicación previa, a través de medios de comunicación afines al gobierno de Chaves.

En un comunicado, los directivos de este medio declararon que “resulta inédito en la historia reciente de Costa Rica que se revoque la visa a miembros de la junta directiva de un periódico generalista e independiente".

“Bajo ninguna circunstancia estos hechos alterarán el compromiso ni el ejercicio independiente del periodismo que ha caracterizado a La Nación durante 79 años. Renovamos nuestro compromiso fundamental: informar con rigor y veracidad sobre los hechos de interés público, investigarlos con profundidad, mantener una crítica razonada de los acontecimientos nacionales e internacionales, y contribuir a la preservación de los valores democráticos y las libertades fundamentales que sostienen nuestra convivencia como sociedad", declara el comunicado.