Política

Óscar Arias culpa a Rodrigo Chaves por retiro de visas a directivos de ‘La Nación’: ‘Es una profunda herida a nuestra libertad de prensa’

Expresidente de la República califica el retiro de la visa estadounidense como un intento de intimidación propio de regímenes autoritarios

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Por Aarón Sequeira
06/04/2025, San José, Escuela Carlos Sanabria Mora, votaciones i un de la convención sobre materna del PLN. En la fotografía Oscar Arias Sánchez.
Óscar Arias, expresidente de la República, aseguró que el retiro de las visas a directivos de 'La Nación' es un golpe a la libertad de prensa de Costa Rica. (José Cordero/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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