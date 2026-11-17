El Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica condenó el asesinato del periodista Camilo Rodríguez Chaverri, ocurrido este lunes en San Miguel de Santo Domingo de Heredia.

La organización advirtió sobre el efecto amedrentador que genera el hecho en el ejercicio periodístico y pidió identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.

En un pronunciamiento divulgado este martes 17 de noviembre, las agencias, fondos y programas de la organización en el país expresaron sus condolencias y solidaridad con la familia del comunicador, sus seres queridos y sus colegas del gremio periodístico.

El organismo reiteró su rechazo a “toda forma de violencia, represalias e intimidación contra quienes ejercen el periodismo, la libertad de prensa y la comunicación”.

La organización también destacó la importancia de la libertad de expresión y el acceso a la información para el funcionamiento democrático del país, al calificarlos como “pilares de la democracia y el Estado de derecho costarricense”.

Cámara captó asesinato del periodista Camilo Rodríguez

Efecto amedrentador

La ONU señaló las consecuencias que un ataque de esta naturaleza puede tener para el trabajo de otros comunicadores y para el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos.

“El silenciamiento violento de un comunicador no solo arrebata una vida humana y vulnera derechos fundamentales, sino que genera un efecto amedrentador sobre todo el ejercicio periodístico y lesiona el derecho colectivo de la sociedad a estar informada y participar en el debate público”, advirtió Naciones Unidas.

Sobre la investigación judicial, Naciones Unidas manifestó su confianza en que las autoridades competentes actúen con prontitud y respeten el debido proceso para esclarecer los móviles del crimen e identificar y sancionar a los responsables, “garantizando que este hecho no quede en la impunidad”.

En su comunicado, Naciones Unidas informó que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos continuará acompañando los esfuerzos del Estado costarricense para consolidar un mecanismo interinstitucional de prevención, protección y respuesta rápida dirigido a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia.

Las autoridades investigan el homicidio de Camilo Rodríguez a manos de gatilleros que le abordaron en la ruta 32, a bordo de una motocicleta. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El Sistema de las Naciones Unidas reiteró su disposición de mantener la cooperación técnica con el Estado para proteger el espacio cívico y fortalecer las condiciones de seguridad en las que se ejerce el periodismo en Costa Rica.

La organización también reconoció las reacciones de distintos sectores del país ante el asesinato. En particular, destacó el pronunciamiento de la presidenta de la República y su instrucción a los cuerpos policiales para colaborar con la investigación.

También mencionó las condenas de diputados, cámaras empresariales, el Colegio de Periodistas, partidos políticos, iglesias, expresidentes y expresidenta de la República y organizaciones de la sociedad civil.

Rodríguez, de 50 años, fue asesinado a balazos mientras viajaba en su vehículo por la ruta 32, la tarde del lunes. Dos hombres que viajaban en motocicleta lo interceptaron, dispararon en repetidas ocasiones y huyeron.