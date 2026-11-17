La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) pidió a las autoridades costarricenses investigar si el asesinato del periodista y escritor Camilo Rodríguez Chaverri, ocurrido este lunes en Santo Domingo de Heredia, guarda relación con su actividad informativa y las amenazas que había denunciado.

Rodríguez, de 50 años, fue asesinado a balazos mientras viajaba en su vehículo por la ruta 32. Dos hombres que viajaban en motocicleta lo interceptaron, dispararon en repetidas ocasiones y huyeron.

El comunicador había fundado el periódico regional El Guapileño y, en los últimos años, difundía contenidos informativos en sus propias plataformas digitales, particularmente en redes sociales como TikTok. En sus publicaciones denunciaba presuntos vínculos entre el narcotráfico, figuras políticas y antiguos funcionarios de seguridad.

Este es el motivo por el que a Camilo Rodríguez no le daba miedo que lo asesinaran

RSF señaló que Rodríguez había reportado amenazas contra su vida y que las autoridades deben esclarecer si existía una conexión entre esas intimidaciones, sus publicaciones y el homicidio.

El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó que el periodista había comunicado que recibía amenazas y fue remitido al Programa de Atención y Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público. Sin embargo, aclaró que Rodríguez estaba inscrito en el programa de asistencia, pero no aceptó incorporarse al de protección, cuya participación es voluntaria.

RSF pidió a las autoridades precisar cómo evaluaron el riesgo que enfrentaba el comunicador y cuáles medidas de protección le ofrecieron.

“El asesinato de Camilo Rodríguez es una señal de alarma en un país considerado durante mucho tiempo una referencia para la libertad de prensa en Centroamérica”, afirmó Artur Romeu, director de la oficina de RSF para América Latina.

“RSF ya había alertado sobre las crecientes presiones contra periodistas críticos y las dificultades para informar con plena independencia. Las autoridades deben esclarecer este crimen, examinando prioritariamente la hipótesis de que esté relacionado con sus publicaciones y con las amenazas denunciadas por el periodista, y garantizar que todos sus colegas, incluidos los periodistas independientes (freelance), puedan ejercer su labor sin riesgo de represalias ni intimidaciones”, agregó.

Costa Rica perdió 30 posiciones en clasificación de libertad de prensa

El pronunciamiento de RSF coincide con un deterioro sostenido de la posición de Costa Rica en los índices internacionales sobre libertad de prensa.

En abril del 2026, La Nación informó que el país descendió al puesto 38 de 180 naciones en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF. En el 2022 ocupaba la octava posición.

La caída refleja una tendencia de varios años: Costa Rica pasó del puesto 8 en el 2022 al 23 en el 2023, al 26 en el 2024, al 36 en el 2025 y al 38 en el 2026.

Recoleccion de indicios tras el asesinato del periodista Camilo Rodríguez. (Alonso Tenorio/Atenorio)

En su evaluación, RSF reconoció que el país mantiene un marco jurídico sólido para garantizar la libertad de expresión. No obstante, advirtió sobre restricciones al acceso a la información pública, ataques verbales contra medios y periodistas críticos y un ambiente que incrementa los riesgos de autocensura.

La organización también señaló la confrontación del gobierno del expresidente Rodrigo Chaves con medios de comunicación y periodistas críticos.

Otra advertencia apareció en el cuarto Informe sobre el Estado de la Libertad de Expresión y el Periodismo, elaborado por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi), de la Universidad de Costa Rica (UCR), y la Fundación Heinrich Böll Centroamérica.

En julio del 2026, La Nación informó que ese estudio identificó señales de que Costa Rica reproduce patrones de presión y estigmatización contra la prensa observados en otros países centroamericanos.

El documento advirtió que entre el 2024 y el 2025 se consolidó un estilo confrontativo del Poder Ejecutivo hacia los medios, acompañado de instrumentos de presión legales y administrativos. También destacó el papel de la Sala Constitucional para contener algunas de esas prácticas.

El asesinato de Rodríguez también ha provocado pronunciamientos del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva (Colper), el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Universidad de Costa Rica, entre otros.