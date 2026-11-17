Los expresidentes de la República, Carlos Alvarado, Luis Guillermo Solís y Laura Chinchilla condenaron el asesinato del periodista Camilo Rodríguez y pidieron que las autoridades judiciales esclarezcan el crimen y eviten que quede impune.

Alvarado, quien recordó que conoció a Rodríguez cuando ambos realizaban reportajes para el periódico Ojo, calificó el homicidio como un hecho profundamente doloroso para el periodismo costarricense y para el país.

“Se siente que nuestra Costa Rica toca fondo”, expresó el exmandatario, en una declaración dada a La Nación. El exgobernante también envió un mensaje de solidaridad a los familiares y seres queridos del comunicador.

“Deben esclarecerse los hechos y hacerse justicia”, añadió.

Declaraciones Fiscal General-Caso Camilo Rodríguez

Por su parte, Solís calificó el asesinato como un “acto atroz” y reclamó que tanto los autores materiales como los intelectuales sean llevados ante la justicia.

“Los perpetradores materiales e intelectuales de este crimen no deben quedar impunes”, manifestó a este medio.

El expresidente también hizo un llamado a la calma y la sensatez, al advertir del impacto de la violencia que afecta al país.

“La violencia que mata a cientos de compatriotas cada año, ahora incrementada con este crimen, no es el camino que Costa Rica merece”, expresó.

Asesinan al periodista Camilo Rodríguez en la ruta 32

Chinchilla amplió el llamado más allá de la investigación judicial y planteó la necesidad de revisar el clima de confrontación que rodea el debate público en Costa Rica.

“Es hora de frenar la violencia que está erosionando como nunca antes la paz en Costa Rica. Hay que empezar por poner fin a la agresividad verbal que los dos últimos gobiernos han normalizado en su trato hacia opositores y periodistas. Todos estamos obligados a bajar los decibeles de la discusión”, escribió en su cuenta de X.

La exmandataria también hizo referencia a los asesinatos de periodistas que han marcado la historia del país y advirtió: “Este asesinato no puede quedar impune. El país no debe admitir otro caso ‘Parmenio’ o ‘La Penca’ en nuestra historia periodística”.

Las autoridades investigan los hechos que rodearon el asesinato de Camilo Rodríguez. (Alonso tenorio/Alonso Tenorio)

Rodríguez fue asesinado a balazos, la tarde de este lunes, mientras conducía un vehículo por San Miguel de Santo Domingo sobre la ruta 32. Según la información preliminar, dos sujetos que viajaban en una motocicleta blanca lo interceptaron y dispararon en reiteradas ocasiones antes de huir.

El comunicador había denunciado públicamente amenazas contra su vida y en los últimos meses realizó señalamientos sobre presuntas actividades de narcotráfico y crimen organizado. El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó a Telenoticias que Rodríguez había sido remitido al programa de atención y protección del Ministerio Público, pero que no aceptó las condiciones para ingresar al componente de protección.

El asesinato de Rodríguez ocurrió a menos de 50 metros del sitio donde fue asesinado el periodista Parmenio Medina, el 7 de julio de 2001, después de denunciar irregularidades en Radio María.