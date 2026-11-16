La presidenta de la República, Laura Fernández, se pronunció este lunes, pasadas las 5 p.m., sobre el asesinado del periodista Camilo Rodríguez.

“Me llega de indignación y repudio el cobarde asesinato del comunicador Camilo Rodríguez. Indiferentemente del contenido de sus comunicaciones, lo que hoy ocurrió en nuestro país es una mancha contra la libertad de expresión”, dijo la mandataria.

Fernández aseguró que instruyó a todos los cuerpos policiales para que brindaran apoyo a la investigación y castigaran a los asesinos de Camilo Rodríguez.

Además, la presidenta mandó un mensaje de solidaridad a los familiares del periodista. “Espero que Dios los llene de paz y fortaleza en un momento tan duro”, dijo.