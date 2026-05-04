Política

Oficialismo insiste en alejarse de la barra de prensa en el Congreso: ¿qué implica estar a espaldas de los periodistas?

Oficialismo busca mover sus curules lejos de la barra de prensa en el Plenario. Oposición exige respetar el reglamento de Ceremonial y Protocolo de la Asamblea.

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Por Yucsiany Salazar
Primero de mayo
Los nuevos diputados empiezan a tomar sus curules. (Aaron Sequeira/La Nación)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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